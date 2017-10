Giro d'Italia: dyrektor wyścigu gorąco zachęca Froome'a do startu

Chris Froome został w tym roku trzecim kolarzem w historii, który w jednym sezonie wygrał Tour de France i Vuelta a Espana. Dyrektor Giro d'Italia Mauro Vegni liczy, że Brytyjczyk będzie chciał wywalczyć swoisty hat-trick i stanie w maju na starcie jego imprezy.

"Wystartuj i przejdź do historii" - zachęca Froome'a w wywiadzie dla agencji AP.

Nikt nie wygrał tych trzech wyścigów w jednym sezonie, a dwóch kolarzy odniosło co najmniej trzy zwycięstwa z rzędu na przestrzeni dwóch lat, Eddy Merckx cztery - w 1972 (Giro i Tour) i 1973 roku (Vuelta i Giro) oraz Bernard Hinault trzy - w 1982 (Giro i Tour) i 1983 (Vuelta).

Wówczas jednak Vuelta rozpoczynała sezon. Od kiedy w 1995 roku przeniesiono ją na koniec, nikt nie skompletował hat-tricka. Tylko sześciu kolarzy zdołało natomiast wygrać choć raz każdy z tych wyścigów w trakcie całej kariery.

Vegni bardzo chce, aby Froome stanął na starcie, ale nie zamierza płacić Brytyjczykowi za udział w imprezie. W 2009 roku ówczesny dyrektor Angelo Zomegnan skusił Lance'a Armstronga, oferując mu milion dolarów.

"Nie uważam, aby stosownym było ściągać w ten sposób najlepszych kolarzy. Oni raczej nie potrzebują dodatkowych pieniędzy. Ich chęć udziału w danej imprezie zwykle napędza jakiś cel, wyjątkowa motywacja" - podkreślił Vegni.

I właśnie te kwestie mogą być największą przeszkodą. Froome może bowiem bardziej cenić piąte zwycięstwo w Tour de France. Nikt "Wielkiej Pętli" nie wygrywał częściej, a również pięć triumfów na koncie mają Merckx, Hinault, Jacques Anquetil i Miguel Indurain.

Ostatnim, który w jednym roku skompletował dublet Giro-Tour był w 1998 roku Marco Pantani.

"Chris jest jednym z kilku kolarzy, których stać na taki wyczyn. Jak widać, w starcie w Giro można znaleźć wiele motywujących elementów, ale to on musi ocenić, czy są one warte walki" - uważa Vegni.

Froome we Włoszech startował dwukrotnie, jeszcze zanim rozpoczął cykl zwycięstw we Francji. W 2009 roku zajął 39. miejsce, a rok później zdyskwalifikowano go za to, że na jednym z podjazdów trzymał się policyjnego motocykla.

Giro 2018 rozpocznie się 4 maja w Jerozolimie. Po trzech etapach w Izraelu kolarze przeniosą się do Europy. Trasa przebiegająca przez Włochy zostanie ujawniona w listopadzie. Impreza zakończy się 27 maja.