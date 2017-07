Geraint Thomas ma pretensje do Rafała Majki

Po kraksie z udziałem Rafała Majki jego rywal – Geraint Thomas ma pretensje do Polaka. – Nie wiem, co on robił – mówił kolarz, który musiał wycofać się z wyścigu, ponieważ złamał obojczyk.

Zdjęcie Geraint Thomas uczestniczył w kraksie z Rafałem Majką /AFP Kolarstwo Michał Kwiatkowski pomógł dojechać do mety Rafałowi Majce

- Majka upadł zaraz przede mną i nie miałem gdzie uciec. Nie wiem, co on robił. Był za mną i kilka razy próbował mnie wyprzedzić na zakrętach. Pozwoliłem mu przejechać i dosłownie 10 sekund później on był na ziemi, a później ja razem z nim i Matteo Trentinem - mówił Thomas w rozmowie z portalem velonews.com

Reklama

Brytyjczyk przez pierwszych pięć etapów nosił koszulkę lidera. Z Tour de France, podobnie jak wcześniej z Giro d’Italia, wyeliminowała go kraksa.

- To wielkie rozczarowanie. Tam samo było na Giro. Tam też był dziewiąty etap. Nie wiem czemu w tym roku to się dzieje - mówił rozgoryczony Brytyjczyk.

Thomas Geraint był drugi w klasyfikacji generalnej Tour de France. Mocno poobijany Rafał Majka dokończył wyścig, ale nie wiadomo, czy nie będzie musiał się z niego wycofać. Polak przechodzi badania w szpitalu. Feralny etap pozbawił go szans na wygranie klasyfikacji generalnej.



Dziewiąty etap Tour de France wygrał Kolumbijczyk Rigoberto Uran.

AK