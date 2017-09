Dookoła Wielkiej Brytanii: Gaviria wygrał czwarty etap, Banaszek piąty

​Kolumbijczyk Fernando Gaviria wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu Dookoła Wielkiej Brytanii; piąte miejsce zajął Alan Banaszek. Prowadzenie w klasyfikacji łącznej Tour of Britain odzyskał drugi na środowym etapie Elia Viviani z Włoch.

Zdjęcie Fernando Gaviria /AFP

W środę kolarze rywalizowali na dystansie 165 km z Mansfield do Newark nad rzeką Trent w środkowej Anglii. Na pięć kilometrów przed metą peleton zlikwidował ucieczkę, a walka o etapową wygraną rozegrała się na finiszu. Gaviria, który wraca do rywalizacji po lipcowej kontuzji nogi, wyprzedził na mecie Vivianiego; trzecie miejsce zajął Alexander Kristoff z Norwegii.



W klasyfikacji łącznej Viviani ma ten sam czas, co dotychczasowy lider, Australijczyk Caleb Evans. Trzecie miejsce zajmuje Gaviria, który traci do nich 6 sekund. Najwyżej sklasyfikowany Polak to Karol Domagalski, który jest 6. i traci do liderów 14 sek.

Reklama

Miejsca pozostałych Polaków: Kamil Gradek - 8. (strata 15 sek.), Michał Kwiatkowski - 30. (20), Maciej Paterski - 41. (20), Łukasz Owsian - 66. (2.08), Banaszek - 103. (12.18), Marcin Białobłocki - 110. (15.23).



W czwartek kolarze będą rywalizować w Tendring w jeździe indywidualnej na czas na dystansie 16 km. Wyścig Dookoła Wielkiej Brytanii zakończy się w niedzielę.