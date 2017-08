Dookoła Norwegii - zwycięstwo Hosking, Vos liderką

​Australijka Chloe Hosking (Ale Cipollini) wygrała w sobotę drugi etap kolarskiego wyścigu Dookoła Norwegii. Druga na mecie Holenderka Marianne Vos (WM3 Energie) objęła prowadzenie w klasyfikacji.

W końcówce etapu z Sarpsborga do Fredrikstad (140 km) z peletonu zaatakowała czwórka zawodniczek z Katarzyną Pawłowską (Boels Dolmans) i prowadziła z kilkudziesięciosekundową przewagą. Akcja zakończyła się jednak zupełnie niespodziewanie - czołówka i peleton zostały bowiem zatrzymane na pięć kilometrów przed metą przez ... zwodzony most. Został on poniesiony, aby umożliwić przepłynięcie łodzi.

Kiedy droga została otwarta cała grupa ruszyła i losy etapu rozstrzygnęła sprinterska końcówka. Najszybsza była Australijka, wyprzedzając Vos i jej rodaczkę Elen van Dijk (Sunweb). Polki - Pawłowska, Katarzyna Niewiadoma i Małgorzata Jasińska przyjechały na metę w peletonie, w czasie triumfatorki.

W klasyfikacji po dwóch etapach Vos ma przewagę 12 sekund nad Belgijką Jolien d'Hoore. Pawłowska jest 18. - ze stratą 28 sekund, a Niewiadoma - 20. - 29 sekund straty. Trzyetapowy wyścig kończy się w niedzielę.