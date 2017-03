Dookoła Katalonii. Triumf Valverde, Majka 11.

Alejandro Valverde z ekipy Movistar w pięknym stylu wygrał wyścig Dookoła Katalonii. Hiszpan wygrał ostatni etap w Barcelonie. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), czwarty na mecie, zajął w klasyfikacji generalnej 11. miejsce.

Zdjęcie Alejandro Valverde triumfował w Barcelonie /AFP

Valverde najszybciej finiszował z 16-osobowej czołówki, wyprzedzając Kolumbijczyka Jarlinsona Pantano, Francuza Arthura Vichota oraz Majkę.

W klasyfikacji generalnej 36-letni Hiszpan wyprzedził o ponad minutę swoich rodaków Alberto Contadora i Marca Solera.

Valverde wygrał w sumie trzy etapy. Z koszulki lidera cieszył się we wtorek wieczorem po wygranej przez Movistar jeździe drużynowej na czas. Pewnym zgrzytem było to, że odebrał ją partnerowi z ekipy Hiszpanowi Jose Joaquinowi Rojasowi, ukaranemu za to, że w trakcie jazdy popychał swoich kolegów Kostarykanina Andreya Amadora i Portugalczyka Nelsona Oliveirę.

Nazajutrz przed startem trzeciego etapu okazało się, że Valverde... musi oddać trykot. Sędziowie ponownie zweryfikowali bowiem wyniki drużynowej czasówki, nakładając na całą hiszpańską drużynę minutę kary. Niezrażony tym Valverde wygrał środowy etap, ale z niewielką przewagą nad rywalami. W piątek "poprawił", gubiąc wszystkich zawodników z czołówki, w tym Amerykanina Tejaya van Garderena (BMC), któremu odebrał prowadzenie. W sobotę był bliski zwycięstwa, zajmując drugie miejsce, a ostatniego dnia potwierdził swoją dominację.

Solidną formę pokazał w Katalonii Majka. Pozostali Polacy - Paweł Poljański (Bora), Przemysław Niemiec (UAE Team Emirates) oraz kolarze CCC Sprandi Polkowice - nie odegrali większej roli. Z zawodników CCC najwyżej był sklasyfikowany Austriak Felix Grosschartner, który zajął 18. miejsce ze stratą ponad 13 minut do Valverde.

Wyścig miał najwyższą kategorię UCI World Tour.

Wyniki 7. etapu, Barcelona - Barcelona (138,7 km):

1. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) - 3:08.49

2. Jarlinson Pantano (Kolumbia/Trek)

3. Arthur Vichot (Francja/FDJ)

4. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe)

5. Daniel Martin (Irlandia/Quick-Step)

6. Aldemar Reyes (Kolumbia/Manzana Postobon) ten sam czas

Klasyfikacja końcowa:

1. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) - 25:27.15

2. Alberto Contador (Hiszpania/Trek) 1.03

3. Marc Soler (Hiszpania/Movistar) 1.16

4. Adam Yates (Wielka Brytania/Orica) 1.31

5. Tejay van Garderen (USA/BMC) 1.34

6. Daniel Martin (Irlandia/Quick-Step) 2.29

...

11. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 3.33