Dookoła Katalonii. Alejandro Valverde wygrał trzeci etap

Alejandro Valverde wygrał trzeci etap wyścigu Dookoła Katalonii. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) był 14. Do zwycięzcy tracił 13 sekund. W klasyfikacji generalnej prowadzi Amerykanin Tejay van Garderen (BMC). Polak jest 21.

Zdjęcie Alejandro Valverde /AFP

W drugiej części etapu kolarze mieli do pokonania trzy podjazdy, ale losy rywalizacji rozstrzygnęły się dopiero na ostatnim kilometrze. Najpierw zaatakował Irlandczyk Daniel Martin (Quick-Step), ale Valverde skutecznie go skontrował. Trzeci do mety, ze stratą trzech sekund, dotarł Brytyjczyk Adam Yates (Orica).

W wyścigu rywalizują kolarze polskiej grupy zawodowej CCC Sprandi Polkowice. Najlepszy z nich był Czech Jan Hirt - 26. miejsce i 44 sekundy straty.

W klasyfikacji generalnej Van Garderen ma 41 s przewagi nad kolegą z drużyny Hiszpanem Samuelem Sanchezem. Majka traci do lidera 2.35 min.

Siedmioetapowy wyścig najwyższej kategorii UCI World Tour zakończy się w niedzielę w Barcelonie.



Wyniki 3. etapu, Mataro - La Molina (188,3 km) i miejsca czołowych Polaków:

1. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 5:07.12

2. Daniel Martin (Irlandia/Quick-Step) ten sam czas

3. Adam Yates (W.Brytania/Orica) strata 3 s

4. Romain Bardet (Francja/AG2R)

5. Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza)

6. Geraint Thomas (W. Brytania/Sky) wszyscy ten sam czas ...

14. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 13

69. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 11.29

80. Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team Emirates) 12.37

90. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 15.23

Klasyfikacja generalna i miejsca czołowych Polaków:

1. Tejay van Garderen (USA/BMC) 10:24.33

2. Samuel Sanchez (Hiszpania/BMC) strata 41 s

3. Geraint Thomas (W. Brytania/Sky) 44

4. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 45

5. Chris Froome (W. Brytania/Sky) 49

6. Marc Soler (Hiszpania/Movistar) 1.10

...

21. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.35

76. Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team Emirates) 15.30

80. Łukasz Owsian (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 15.58

84. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 17.75