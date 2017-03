Dookoła Katalonii. Alejandro Valverde wygrał piąty etap i jest liderem

Alejandro Valverde z ekipy Movistar wygrał piąty etap Dookoła Katalonii. Hiszpan zdobył w ten sposób koszulkę lidera. Na mecie wyprzedził o 13 sekund Brytyjczyka Chrisa Froome'a (Sky) i swojego rodaka Alberto Contadora (Trek).

Najlepszy z Polaków Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął 13. miejsce, tracąc do zwycięzcy ponad minutę.

36-letni Valverde zaatakował na podjeździe dwa kilometry przed metą i wreszcie zdobył koszulkę lidera. Cieszył się z niej we wtorek wieczorem po wygranej przez Movistar jeździe drużynowej na czas. Pewnym zgrzytem było to, że odebrał ją partnerowi z drużyny Hiszpanowi Jose Joaquinowi Rojasowi, ukaranemu za to, że w trakcie jazdy popychał swoich kolegów Kostarykanina Andreya Amadora i Portugalczyka Nelsona Oliveirę.

Nazajutrz przed startem trzeciego etapu okazało się, że Valverde... musi oddać trykot. Sędziowie ponownie zweryfikowali bowiem wyniki drużynowej czasówki, nakładając na całą hiszpańską drużynę minutę kary.

Niezrażony tym Valverde wygrał środowy etap, ale z niewielką przewagą nad rywalami. W piątek "poprawił", gubiąc wszystkich zawodników z czołówki, w tym dotychczasowego lidera Amerykanina Tejaya van Garderena (BMC), który stracił do niego blisko dwie minuty.

W klasyfikacji generalnej Valverde wyprzedza Froome'a o 21 sekund oraz Contadora o 47 sekund, natomiast Majka awansował z 20. na 17. miejsce. Pozostali Polacy - Paweł Poljański (Bora), Przemysław Niemiec (UAE Team Emirates) oraz kolarze CCC Sprandi Polkowice - już wcześniej ponieśli ogromne straty, które w piątek jeszcze wzrosły.

Z zawodników CCC najwyższą, 20. lokatę zajmuje Czech Jan Hirt ze stratą 4.12.

Siedmioetapowy wyścig najwyższej kategorii UCI World Tour zakończy się w niedzielę w Barcelonie.

Wyniki 5. etapu, Valls - Tortosa (182 km):

1. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) - 4:14.52

2. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) 13 s

3. Alberto Contador (Hiszpania/Trek) ten sam czas

4. Marc Soler (Hiszpania/Movistar) 25

5. Adam Yates (Wielka Brytania/Orica) 32

6. Daniel Martin (Irlandia/Quick-Step) 46

...

13. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.17

Klasyfikacja generalna:

1. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) - 17:44.27

2. Chris Froome (Wielka Brytania/Sky) 21 s

3. Alberto Contador (Hiszpania/Trek) 47

4. Marc Soler (Hiszpania/Movistar) 1.00

5. Adam Yates (Wielka Brytania/Orica) 1.15

6. Tejay van Garderen (USA/BMC) 1.18

...

17. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 3.17