Za nami emocje związane Diverse Downhill w Wiśle, ale na tym nie koniec. Zapraszamy do wyboru najlepszego zdjęcia z zawodów. Diverse Downhill Foto Contest 2017 czas zacząć!

Zdjęcie Jedno ze zdjęć, które znalazło się w finałowej "12" /Fot. Zbigniew Dorighi /

Przedstawiamy wam 12 zdjęć. Wy zdecydujecie, które jest najlepsze! Kto zgarnie atrakcyjne nagrody ufundowane przez Diverse? To zależy tylko od Was! Głosowanie potrwa do 22 maja.

Regulamin Diverse Downhill Foto Contest 2017 pod tym linkiem

Diverse Downhill Foto Contest 2017. Galeria 1 12 W finałowym etapie znalazło się 12 zdjęcie. Czytelnicy Interii zadecydują, którzy autorzy zgarną nagrody ufudnowane przez Diverse. Głosowanie potrwa do 22 maja. Autor zdjęcia: #1 Olaf Grabowski Źródło: 12

Które zdjęcie jest najlepsze w konkursie fotoreporterskim Diverse Downhill Foto Contest 2017? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Które zdjęcie jest najlepsze w konkursie fotoreporterskim Diverse Downhill Foto Contest 2017? #1 Olaf Grabowski 5% #2 Olaf Grabowski 0% #5 Zbigniew Dorighi 9% #6 Zbigniew Dorighi 18% #8 Wojciech Schmidt 9% #10 Kyrylo Bereznov 5% #11 Kyrylo Bereznov 0% #13 Kamil Drel 0% #14 Kamil Drel 0% #15 Kamil Drel 0% #16 Ela Nowobliska 54% #17 Ela Nowobliska 0%

głosów: 22