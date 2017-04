Diverse Downhill Contest. Zimowa aura na Stożku

W miniony weekend w Wiśle odbyła się wyjątkowa, inauguracyjna runda Pucharu Polski w zjazdach na rowerze. Iście zimowa aura sprawiła, że niemal setka zawodników zmierzyła się nie tylko z górą Stożek, ale także ze śniegiem.

Zdjęcie Zawodnicy rywalizowali w trudnych warunkach /Fot. Ewa Kania/Sportainment /

Pomimo tego zawodnicy pokazali klasę, a rywalizacja była zacięta. Świadczą o tym wyniki osiągnięte przez najszybszych zawodników w klasach Elita i Junior, które dzieliły zaledwie setne sekundy.



Warunki, jakie panowały na Stożku od piątku sugerować mogłyby, że w weekend na górze zmierzą się narciarze, a nie rowerzyści. Trasa zawodów była sukcesywnie odśnieżana, tak aby zawodnicy mogli w sobotę rozpocząć treningi. Popołudniu zamiast tradycyjnego konkursu Monster Energy Best Whip odbył się Dual Slalom. Zawodnicy ścigali się parami w dolnej partii stoku. Najszybszy okazał się Łukasz Grabowski przed Wojciechem Nytrą i Marcinem Tarkowskim.



Niedzielny poranek przywitał wszystkich na Stożku świeżą pokrywą śniegową. Nie zraziło to jednak zawodników, którzy licznie wyjechali na trasę. Zawody zostały skrócone do finałowego przejazdu, więc każdy miał tylko jedną szansę, aby uzyskać najlepszy czas.



W kategoriach hobby triumfowali: Hobby Full - Łukasz Grabowski, Hobby Hardtail - Marcin Bukowiec, a w Hobby Junior - Adrian Sukiennik. W kategorii Masters I najlepszy czas uzyskał Michał Śliwa, a w Masters II Piotr Gembalik. Wśród kobiet najszybsza była Inka Januła. W klasie najmłodszych licencjonowanych zawodników pojedynek o najwyższe miejsce na podium stoczyli Tomasz Raszyk i Petr Folvarcny z Czech. Różnica pomiędzy zawodnikami wyniosła jedynie 18 setnych sekundy na korzyść polskiego zawodnika. Trzecie miejsce zajął Sebastian Macura.



W kategorii Elita dominowali Wojciech Czermak i Sławomir Łukasik. Riderzy przekroczyli metę niemal w tym samym momencie. Różnica dwóch setnych sekundy pokazuje, że obaj są świetnie przygotowani do sezonu. Tym razem szybszy okazał się być Wojtek i to on zgarnął pierwsze pucharowe trofeum sezonu oraz Puchar Burmistrza Wisły. Trzecie miejsce zajął Martin Kulhanek z Czech.



Pierwsza, ekstremalna odsłona Diverse Downhill Contest za nami. Pogoda postawiła wysoko poprzeczkę zarówno organizatorom, jak i zawodnikom, jednak śmiało można powiedzieć, że wszyscy bardzo dobrze poradzili sobie z tym wyzwaniem. Druga w tym roku edycja zawodów Diverse Downhill Contest w randze mistrzostw Polski odbędzie się 15 i 16 lipca na Górze Żar.

Reklama