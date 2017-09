Amaro Manuel Antunes kolarzem CCC Sprandi Polkowice

Amaro Manuel Antunes, piąty kolarz tegorocznego Volta ao Algarve, podpisał dwuletni kontrakt z grupą CCC Sprandi Polkowice.

Zdjęcie Ekipa CCC Sprandi Polkowice podczas wyścigu w Katarze /AFP

- To zawodnik o wielkim potencjale do jazdy po górach. Wierzymy, że po odejściu Jana Hirta będzie on błyszczał na podjazdach, w ciężkich, górzystych wyścigach - mówi Piotr Wadecki, dyrektor sportowy CCC Sprandi Polkowice.

Reklama

- Potwierdził swoją klasę w tegorocznym Volta ao Algarve, gdzie jak równy z równym, rywalizował z kolarzami World Tour. Przyzwoicie jeździ też na czas, więc będzie dla naszej ekipy dużym wsparciem na wyścigi etapowe - dodaje Wadecki.

- Widać, że świetnie się rozwija i robi stałe postępy, a sezon 2017 jest zdecydowanie najlepszym w jego karierze. Bardzo się cieszymy, że Amaro dołączy do naszej ekipy, gdzie będzie mógł w pełni rozwinąć swój talent - podkreśla dyrektor ekipy.

26-letni Antunes większość swojej kolarskiej kariery spędził w portugalskich ekipach (W52/FC Porto, LA Aluminios - Antarte, Banco BIC - Carmim, Carmin - Prio, LA - Antarte) z roczną przerwą we włoskiej Ceramica Flaminia - Fondriest (2013).

Największe jego sukcesy również związane są z krajowymi wyścigami - ten największy osiągnął w tym sezonie, gdy ukończył mocno obsadzony (m.in. Michał Kwiatkowski, Primoż Roglić, Daniel Martin) i ciężki Volta ao Algarve em Bicicleta, na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Wygrał również jeden z etapów z metą na podjeździe, a na innym był czwarty.

Ma na koncie także triumf w generalce GP Internacional Torres Vedras - Trofeu Joaquim Agostinho i w jednodniowym Classica da Arrabida - Cylin'Portugal oraz drugą lokatę w końcowym zestawieniu Volta a Portugal em Bicicleta Santander Totta (wszystko w sezonie 2017).

- Jestem bardzo szczęśliwy z faktu, że dołączę do grupy CCC Sprandi Polkowice. Jest to drużyna, która stwarza zawodnikom świetne warunki do tego, by mogli rywalizować na najwyższym, międzynarodowym poziomie. Liczę, że w sezonie 2018 będę kontynuował swój progres i będę miał okazję powalczyć o wysokie lokaty w najważniejszych wyścigach w kalendarzu - mówi Antunes.