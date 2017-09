Alberto Contador uroczyście pożegnany w rodzinnym mieście

Alberto Contador został uroczyście pożegnany w rodzinnym Pinto. Kolarz zakończył karierę piątym miejscem na Vuelta a Espana i zwycięstwem na etapie kończącym się na legendarnym podjeździe pod Angliru. Contador ma na koncie siedem wygranych w wielkich tourach.

Teraz 35-latek poświęci się pracy nad wychowywaniem swoich następców.



- To niesamowite, że mogę doświadczyć tak uroczystego pożegnania. Jestem niezwykle dumny z mojego miasta, w którym się urodziłem i wychowałem. Z pewnością dalej będę jeździł na rowerze, co prawda już nie w tej samej roli, ale równie intensywnie. Bez was nie byłbym w stanie osiągnąć tego, co osiągnąłem. Wasza miłość i wsparcie sprawiało, że codziennie rano wstawałem i cierpiałem na treningach - powiedział Contador.