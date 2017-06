Alan Banaszek wygrał Złoty Pierścień Krakowa

W czerwcowe, ciepłe popołudnie kolarze rozpoczęli rywalizację w Małopolskim Wyścigu Górskim, którego tradycyjnym prologiem było Kryterium Kolarskie o Złoty Pierścień Krakowa. Po zwycięstwo na Rynku sięgnął Alan Banaszek z CCC Sprandi Polkowice.

Zdjęcie Alan Banaszek z CCC Sprandi Polkowice (L) wygrał kolarskie kryterium o Złoty Pierścień Krakowa /Stanisław Rozpędzik /PAP

Tegoroczny Małopolski zaplanowany został na termin 9-11 czerwca, a jego nieoficjalnym prologiem było kryterium rozgrywane 8 czerwca w samym sercu Krakowa. Składało się w pierwszej części z 27 okrążeń Rynku Głównego, co stanowiło dystans ok. 18 kilometrów. W finale najlepsza dwunastka zawodników przystąpiła wyścigu eliminacyjnego, który wyłonił zwycięzcę.



Przed rokiem równych sobie nie miał w tej konkurencji Andrzej Bartkiewicz z Wibatech Fuji, odskakując rywalom na samym początku eliminatora i uciekając przed nimi przez cały dystans.



Tym razem do rywalizacji przystąpiło 112 zawodników z 20 ekip, z których blisko połowa to zespoły polskie. Pogoda sprzyjała - było sucho, ciepło i słonecznie, co motywowało zawodników do walki o cenne punkty. Od samego początku aktywnie kręcił wspomniany już zeszłoroczny zwycięzca, Andrzej Bartkiewicz, któremu po piętach deptali m.in. Paweł Bernas i Artur Detko z Domin Sport czy Alan Banaszek i Maciej Paterski z CCC Sprandi Polkowice. 27 okrążeń krakowskiego Rynku szybko zostało przejechanych i wiadomo już było, która dwunastka zawodników podejmie się walki w drugiej części zmagań.



Do finałowej rozgrywki awansowali Bartkiewicz, Detko, Bernas, Banaszek, Paterski oraz Hannes Augustin (KED Stevens Team Berlin), Piotr Konwa (TC Chrobry Scott Głogów), Szymon Krawczyk i Mateusz Komar (Voster Uniwheels Team), Tomasz Dudziak (Dar-Bud Team) oraz Martin Hebik (CK Pribram Gastro). Zacięcie po obronę zwycięskiego tytułu sprzed roku walczył zawodnik Wibatech 7R Fuji, jednak duet z CCC Sprandi Polkowice nie dawał rywalom szans. Jako czwarty od końca odpadł dopiero Paterski, a następnie Augustin.



Ostatecznie o zwycięstwo na ostatnim kółku walczyli Bernas i Banaszek. W zaciętym boju stoczonym na końcowej prostej lepiej wypadł 19-letni Banaszek, który odniósł zwycięstwo w 34. Kryterium o Złoty Pierścień Krakowa.



Choć wyniki krakowskiego kryterium nie wliczają się do klasyfikacji generalnej Małopolskiego Wyścig Górskiego, to wyłania ono pierwszych liderów poszczególnych klasyfikacji. I tak do zwycięskiego Banaszka trafiła zarówno koszulka lidera klasyfikacji generalnej oraz młodzieżowej, do Bernasa koszulka klasyfikacji sprinterskiej, a do Augustina klasyfikacji górskiej.