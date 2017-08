74. Tour de Pologne. Wygrał Dylan Teuns, Rafał Majka drugi

Belg Dylan Teuns z grupy BMC wygrał 74. Tour de Pologne. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) kapitalnie walczył, ale zabrakło mu dwóch sekund i zajął drugie miejsce. Losy wyścigu rozstrzygnęły się na ostatnim "królewskim" etapie wokół Bukowiny Tatrzańskiej.

Zdjęcie Rafał Majka (C) z grupy Bora-Hansgrohe /Grzegorz Momot /PAP

Przed startem siódmego etapu drugi w klasyfikacji generalnej Rafał Majka tracił sześć sekund do lidera - Dylana Teunsa.



Reklama

Ostatni etap był stosunkowo krótki - 132 km, ale bardzo wymagający. Kolarze dwukrotnie pokonywali pętlę wokół Bukowiny Tatrzańskiej i aż sześć premii górskich 1. kategorii: w Łapszance (10. i 76. km), Sierockiem (42. i 108. km) oraz na słynnej Ścianie Bukovina w Gliczarowie Górnym (53. i 120. km).

Krótko po starcie zaatakował kolega Majki z Bora-Hansgrohe Peter Sagan. Mistrz świata chciał zrehabilitować się za nieudany dla niego czwartkowy etap, na którym przeżywał bardzo ciężkie chwile i stracił nie tylko koszulkę lidera, ale także szansę na wygranie imprezy.



Do Słowaka zaczęli doskakiwać kolejni kolarze i uformowała się 13-osobowa grupka. Jej przewaga przekroczyła w pewnym momencie dwie minuty, ale peleton prowadzony przez grupę lidera Dylana Teunsa - BMC oraz UEA Team Emirates podkręciła tempo i szybko niwelowała stratę.

Trzydzieści kilometrów przed metą znów zaatakował Sagan i jego tempo wytrzymał jedynie Ruben Plaza (Orica-Scott), ale tylko przez chwilę. Słowak heroicznie walczył na "ścianie" o 22-procentowym nachyleniu, a za jego plecami Rafał Majka próbował uciec liderowi, lecz Teuns odparł atak. Dziesięć kilometrów przed metą Belg zaczął słabnąć i tracić dystans. Dołączył jednak do czołowej grupy na zjeździe.



Chwilę wcześniej prowadzenie stracił Sagan, ale na zjeździe znów zaatakował i wypracował 20-sekundową zaliczkę. Na finałowym podjeździe Słowak szybko został doścignięty przez "górali".

Ostatnie 2,5 km to kapitalna walka o końcowe zwycięstwo pomiędzy Majką i Teunsem. Najszybciej finiszował Holender Wout Poels (Sky), drugi był Brytyjczyk Adam Yates (Orica-Scott), a Majka jako trzeci zarobił 4 sekundy bonifikaty, ale to nie wystarczyło do końcowego triumfu, bo Teuns nie dał się zgubić.

MZ

Zdjęcie Wyniki 7. etapu; źródło: sport.tvp.pl /

Zdjęcie Końcowa klasyfikacja; źródło: sport.tvp.pl /

Zwycięzcy Tour de Pologne:

1928 Feliks Więcek (Bydgoski Klub Kolarski)

1929 Józef Stefański (AKS Warszawa)

1933 Jerzy Lipiński (Skoda Warszawa)

1937 Bolesław Napierała (Polska II)

1939 Bolesław Napierała (Syrena Warszawa)

1947 Stanisław Grzelak (Tramwajarz Łódź)

1948 Wacław Wójcik (Polska I)

1949 Francesco Locatelli (Włochy)

1952 Wacław Wójcik (CWKS Warszawa)

1953 Mieczysław Wilczewski (Unia Chorzów)

1954 Marian Więckowski (CWKS Warszawa)

1955 Marian Więckowski (CWKS Warszawa)

1956 Marian Więckowski (CWKS Legia Warszawa)

1957 Henryk Kowalski (Lechia Gdańsk)

1958 Bogusław Fornalczyk (LZS Myszków)

1959 Wiesław Podobas (CWKS Warszawa)

1960 Roger Diercken (Belgia)

1961 Henryk Kowalski (Lechia Gdańsk)

1962 Jan Kudra (Społem Łódź)

1963 Stanisław Gazda (Start Bielsko)

1964 Rajmund Zieliński (LZS Nowogard)

1965 Józef Beker (LZS Mokrzeszów)

1966 Józef Gawliczek (LZS II)

1967 Andrzej Bławdzin (LZS Mazowsze)

1968 Jan Kudra (Społem Łódź)

1969 Wojciech Matusiak (Arkonia Szczecin)

1970 Jan Stachura (Unia Oświęcim)

1971 Stanisław Szozda (CWKS Legia Warszawa)

1972 Jose Luis Viejo (Hiszpania)

1973 Lucjan Lis (Górnik Radzionków)

1974 Andre Delcroix (Belgia)

1975 Tadeusz Mytnik (Flota Gdynia)

1976 Janusz Kowalski (Polska)

1977 Lechosław Michalak (Polska I)

1978 Jan Brzeźny (Polska I)

1979 Henryk Charucki (Metalowiec)

1980 Czesław Lang (Polska I)

1981 Jan Brzeźny (Polska I)

1982 Andrzej Mierzejewski (Polska)

1983 Tadeusz Krawczyk (Polska I)

1984 Andrzej Mierzejewski (Polska)

1985 Marek Leśniewski (Polska)

1986 Marek Kulas (Polska)

1987 Zbigniew Piątek (Polska)

1988 Andrzej Mierzejewski (LZS I)

1989 Marek Wrona (LZS Jelcz Oława)

1990 Mieczysław Karłowicz (LZS Jelcz)

1991 Dariusz Baranowski (OZKOL Wałbrzych)

1992 Dariusz Baranowski (Sonia - Górnik)

1993 Dariusz Baranowski (Pekaes Lang Rover Legia)

1994 Maurizio Fondriest (Włochy/Lampre)

1995 Zbigniew Spruch (Lampre)

1996 Wiaczesław Dżawanian (Rosja/Roslotto)

1997 Rolf Jaermann (Szwajcaria/Casino)

1998 Siergiej Iwanow (Rosja/TVM)

1999 Tomasz Brożyna (Mróz)

2000 Piotr Przydział (Mat Ceresit CCC)

2001 Ondrej Sosenka (Czechy/CCC Mat)

2002 Laurent Brochard (Francja/Jean Delatour)

2003 Cezary Zamana (Action Nvidia Mróz)

2004 Ondrej Sosenka (Czechy/Acqua e Sapone)

2005 Kim Kirchen (Luksemburg/Fassa Bortolo)

2006 Stefan Schumacher (Niemcy/Gerolsteiner)

2007 Johan van Summeren (Belgia/Predictor-Lotto)

2008 Jens Voigt (Niemcy/CSC Saxo Bank)

2009 Allesandro Ballan (Włochy/Lampre)

2010 Daniel Martin (Irlandia/Garmin)

2011 Peter Sagan (Słowacja/Liquigas)

2012 Moreno Moser (Włochy/Liquigas-Cannondale)

2013 Pieter Weening (Holandia/Orica GreenEdge)

2014 Rafał Majka (Polska/Tinkoff-Saxo)

2015 Jon Izagirre (Hiszpania/Movistar)

2016 Tim Wellens (Belgia/Lotto Soudal)

2017 Dylan Teuns (Belgia/BMC)