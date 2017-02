Wisła Płock. Piotr Wlazło: Możemy uciec Śląskowi na pięć oczek

W niedzielę od meczu ze Śląskiem Wrocław wiosenną część rozgrywek Ekstraklasy rozpoczną piłkarze Wisły Płock. - Bardzo zależy nam na komplecie punktów. Ewentualna wygrana dałaby nam komfort gry w kolejnych meczach - powiedział pomocnik Piotr Wlazło.

Pierwszy mecz rundy wiosennej ma istotne znaczenie dla układu sił w dolnej części tabeli Ekstraklasy. Na inaugurację płocczanie podejmą sąsiada w tabeli - Śląsk Wrocław, z którym w pierwszym meczu bezbramkowo zremisowali. Zwycięzca nie straci dystansu do wymarzonego ósmego miejsca w klasyfikacji i wypracuje sobie przewagę nad outsiderami.

Świadomi rangi pojedynku są piłkarze płockiego beniaminka.

"Ewentualna wygrana dałaby nam komfort gry w kolejnych, decydujących o podziale na górną i dolną ósemkę drużyn, meczach. Śląsk to bezpośredni rywal, któremu możemy uciec na pięć oczek, co w tej fazie rozgrywek jest już przewagą znaczącą" - uważa środkowy pomocnik Wisły.

Zdaniem Wlazły, najlepszego gracza "nafciarzy" w końcówce poprzedniej rundy, płocki zespół stać na zajęcie upragnionego ósmego miejsca po zasadniczej części sezonu.

"To jest nasze sportowe marzenie i cel na najbliższe spotkania. Rok temu wysoko stawialiśmy sobie poprzeczkę mierząc w Ekstraklasę, teraz priorytetowym celem jest utrzymanie się w lidze, co zapewni ósma lokata po 30. kolejce. Zadanie trudne, ale z pewnością realne. Jesienią pokazaliśmy, że stać nas na równorzędną grę z każdym zespołem i dlatego wierzę, że do tej górnej połowy tabeli się załapiemy. Idealnym pierwszym krokiem byłoby niedzielne zwycięstwo" -stwierdził Wlazło dodając.