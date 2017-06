Wisła Płock. Mikołaj Lebedyński może odejść

Mikołaj Lebedyński, któremu po utrzymaniu się Wisły Płock w Lotto Ekstraklasie, kontrakt automatycznie przedłużył się do 30 czerwca 2018 roku, decyzją sztabu szkoleniowego dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu, poinformowano na internetowej stronie "Nafciarzy". 26-letni napastnik ostatnio przebywał na wypożyczeniu w GKS-ie Katowice.

Lebedyński do Płocka trafił pod koniec października 2014 roku. Ważnym ogniwem drużyny stał się jednak dopiero w sezonie 2015/2016. Wówczas pochodzący ze Szczecina atakujący zdobył 13 bramek w 31 meczach i został najlepszym strzelcem drużyny, czym wydatnie przyczynił się do powrotu Wisły do Ekstraklasy po dziewięciu latach przerwy

Pomimo tego udał się na wypożyczenie do pierwszoligowego GKS-u Katowice, w którym spędził większą część sezonu 2016/2017. W zespole z Górnego Śląska w 27 meczach zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst.

Podczas pobytu w Wiśle Płock Lebedyński wystąpił w 52 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich 17 goli.