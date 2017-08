Legia Warszawa mocno rezerwowym składem wygrała na wyjeździe z Wisłą Płock 1-0. Zwycięskiego gola dla gości strzelił Jarosław Niezgoda pod koniec pierwszej połowy.

Zdjęcie Zawodnik Wisły Płock Dominik Furman (C) oraz Thibault Moulin (L) i Jarosław Niezgoda (P) z Legii Warszawa /Grzegorz Michałowski /PAP

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Wisła Płock - Legia Warszawa

Reklama

Relacja jest dostępna także na urządzeniach mobilnych

Trener Jacek Magiera na mecz z Wisłą Płock wystawił bardzo zmieniony skład. Z pierwszej drużyny w zespole znaleźli się jedynie Artur Jędrzejczyk, Maciej Dąbrowski i Thibaut Moulin. Debiut w Ekstraklasie od pierwszych minut zaliczył natomiast Hildeberto Pereira.

Legia już w 12. minucie mogła wyjść na prowadzenie. Christian Pasquato dostał dobrą piłkę przed polem karnym rywala, ale oddał bardzo złe uderzenie i posłał ją poza boisko.

Goście przeważali w ofensywie, ale długo nie mogło przełożyć się to na gole. W 21. minucie bliski pokonania bramkarza Wisły był Tomasz Jodłowiec. Dobry strzał pomocnika świetnie jednak wybronił Seweryn Kiełpin.

Wisła najlepszą okazję w pierwszej połowie miała w 34. minucie. Giorgi Merebaszwili groźnie uderzał z dystansu i z problemami wybijał futbolówkę Radosław Cierzniak.



Legia wyszła na prowadzenie tuż przed zejściem do szatni. W 41. minucie Jarosław Niezgoda przejął piłkę na połowie rywala, ruszył z nią w "szesnastkę" i pewnym strzałem wpakował ją do siatki Kiełpina. Dla napastnika był to pierwszy gol w tym sezonie Ekstraklasy.



Wisła Płock - Legia Warszawa 0-1 w szóstej kolejce Ekstraklasy (galeria) 1 12 Kibice Wisły Płock Autor zdjęcia: Grzegorz Michałowski Źródło: PAP 12

Tuż po przerwie Legia szybko mogła podwyższyć prowadzenie. Po kontrze, Hildeberto znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale nie zdołał posłać piłki do siatki.

Wisła w drugiej połowie częściej utrzymywała się przy piłce, ale nie przekładało się to na groźne okazje pod bramką rywala. Legia natomiast, jak już miała futbolówkę, to znacznie częściej oddawała groźne strzały.

Tuż przed końcem spotkania ciekawszą akcją dla gospodarzy popisał się Merebaszwili. Piłkarz minął obrońców rywala i wpadł w pole karne Cierzniaka. W ostatniej chwili piłkę wybił mu jednak Łukasz Broź, który popisał się bardzo ryzykowną, ale skuteczną interwencją.

Ostatecznie kibice nie zobaczyli już więcej goli, a Legia wygrała swój pierwszy wyjazdowy mecz w sezonie.

AK





Wisła Płock - Legia Warszawa 0-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Niezgoda (41.)

Wisła Płock: Seweryn Kiełpin - Cezary Stefańczyk, Damian Byrtek, Igor Łasicki, Patryk Stępiński - Jakub Łukowski (60. Nico Varela), Dominik Furman, Damian Rasak, Giorgi Merebaszwili - Mikołaj Lebedyński (46. Jose Kante), Kamil Biliński (73. Arkadiusz Reca).

Legia Warszawa: Radosław Cierzniak - Łukasz Broź, Maciej Dąbrowski, Inaki Astiz, Artur Jędrzejczyk - Tomasz Jodłowiec, Thibault Moulin, Daniel Chima Chukwu (80. Krzysztof Mączyński), Cristian Pasquato (74. Dominik Nagy), Hildeberto Pereira (67. Michał Kucharczyk) - Jarosław Niezgoda.



Sędzia: D. Stefański

Widzów: 9 178

Ranking Ekstraklasy - sprawdź!