Wisła Płock. Kamil Biliński podpisał roczny kontrakt

Kamil Biliński został pierwszym letnim nabytkiem Wisły Płock. Były napastnik Śląska Wrocław podpisał z klubem roczny kontrakt, z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

Zdjęcie Kamil Biliński zamienił Śląsk Wrocław na Wisłę Płock /Maciej Witkowski /East News

To nie pierwsza przygoda Bilińskiego z "Nafciarzami". Napastnik był już zawodnikiem Wisły w latach 2010-2012, kiedy to w 51 meczach strzelił 24 gole. W sezonie 2010/11 wywalczył z klubem awans z drugiej do pierwszej ligi.

Następnie zawodnik był napastnikiem litewskiego Żalgirisu Wilno, a później Dinama Bukareszt. Z pierwszymi sięgnął zarówno po mistrzostwo, jak i puchar Litwy.

Przez ostatnie dwa sezony Biliński był piłkarzem Śląska Wrocław, gdzie strzelił 16 bramek w 63 ligowych spotkaniach i był mocno krytykowany za nieskuteczność. Z końcem czerwca kończą się kontrakty dwójki dotychczasowych napastników Wisły - Jose Kante i Mateusza Piątkowskiego.

WG