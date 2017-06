Wisła Płock. Dominik Furman zostaje w klubie

Wisła Płock wykupiła z francuskiego Toulouse FC Dominika Furmana. Pomocnik, który 6 lipca będzie obchodził 25. urodziny, podpisał z "Nafciarzami" trzyletni kontrakt.

Furman został wypożyczony przez Wisłę Płock w czerwcu ubiegłego roku. W umowie z Toulouse FC, "Nafciarze" zapewnili sobie opcję pierwokupu. Postanowili z tego skorzystać, zwłaszcza że defensywny pomocnik miał udany sezon. Furman wystąpił w 32 ligowych spotkaniach, w których strzelił trzy gole i zaliczył pięć asyst.



Furman wypłynął na szerokie piłkarskie wody w Legii Warszawa. W styczniu 2014 roku przeszedł do Toulouse FC za 2,7 miliona euro. W swoim debiutanckim sezonie w Ligue 1 wystąpił w zaledwie pięciu meczach. Potem wrócił do Legii na zasadzie wypożyczenia. Kolejnym jego klubem w karierze był Hellas Werona. We Włoszech nie wiodło mu się najlepiej i trafił do Wisły Płock.



Ma na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski U-20 i U-21. Pod koniec 2012 roku zadebiutował w seniorskiej drużynie narodowej, w której wystąpił dwukrotnie.

Pierwszym rywalem Wisły w nowym sezonie Ekstraklasy będzie Lechia Gdańsk. Mecz odbędzie się 14 lipca w Płocku (godz. 18.00).

