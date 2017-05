Wisła Płock - Cracovia 1-1 w meczu 33. kolejki Lotto Ekstraklasy

Wisła Płock zremisowała u siebie z Cracovią 1-1 (1-1) w meczu 33. kolejki Ekstraklasy. Z podziału punktów bardziej zadowoleni są podopieczni Marcina Kaczmarka, którzy przybliżyli się do utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Zdjęcie Piotr Wlazło (w środku) w starciu z Piotrem Malarczykiem (z lewej) /Fot. Marcin Bednarski /PAP

Tutaj znajdziesz zapis relacji na żywo



Zapis relacji na urządzenia mobilne



Reklama

Przed tym spotkaniem w lepszych humorach byli zawodnicy Wisły Płock. Przewagę nad strefą spadkową mieli dosyć bezpieczną. W Cracovii nastroje poprawiły się po zwycięstwie nad Arką Gdynia (2-0).



Od początku widać było, że piłkarzom obu drużyn zależy na zwycięstwie i zainkasowaniu ważnych trzech punktów w walce o utrzymanie. W 7. minucie groźnie zrobiło się pod bramką gospodarzy po strzale z rzutu wolnego, Pawła Jaroszyńskiego. Bramkarz Mateusz Kryczka "wypluł" piłkę. Nie wykorzystał tego Marcin Budziński, który przy dobitce nie trafił czysto w piłkę.



Aktywny w zespole z Płocka był zwłaszcza Piotr Wlazło. Obrońcy "Pasów" mieli duże problemy, żeby go zatrzymać.



W 25. minucie znów groźnie zaatakowali goście. Erik Jendriszek zagrał do Sebastiana Stebleckiego, a ten "huknął" z pierwszej piłki z 16 metrów. Tym razem Kryczka interweniował bez zarzutu. Chwilę później lewym skrzydłem ruszył Kamil Sylwestrzak, który popisał się dobrym dośrodkowaniem. Grzegorz Sandomierski trącił piłkę końcami palców i to sprawiło, że "główka" Dominika Kuna była niecelna.



W 31. minucie sędzia Krzysztof Jakubik podyktował rzut wolny dla Wisły. Wlazło odważnie wszedł między obrońców "Pasów" i został powalony przez Sandomierskiego. Pewnym egzekutorem "jedenastki" okazał się sam poszkodowany. Wlazło zmylił Sandomierskiego i strzelił pod poprzeczkę.



Radość gospodarzy z prowadzeni nie trwała długo, bo w 38. minucie był remis 1-1. Mateusz Cetnarski dośrodkował z rzutu wolnego. Żle zachował się Kryczka. po jego niepewnym piąstkowaniu piłka trafiła pod nogi Stebleckiego, który nie namyślał się długo tylko "wypalił" z 14 metrów. Futbolówka odbiła się jeszcze od Wlazły i wpadła do bramki.



Po zmianie stron kibice oglądali dużo walki o panowanie w środku pola. Gorących spięć podbramkowych było jednak niezbyt wiele. Dopiero w 71. minucie gospodarze stworzyli sobie okazję do zdobycia gola. Dominik Furman świetnie dośrodkował z rzutu wolnego. Jose Kante strzelił głową, a piłka o centymetry minęła słupek. Chwilę później zakotłowało się pod bramką "Pasów" po dośrodkowaniu Furmana z rzutu rożnego. W końcu sytuację wyjaśnił Erik Jendriszek.

Druga połowa stała na dużo niższym poziomie, co pierwsza. Mecz zakończył się podziałem punktów. - Najważniejsze, że nie przegraliśmy - powiedział strzelec bramki dla "Pasów" Steblecki.

RK



Wisła Płock - Cracovia 1-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Piotr Wlazło (31-karny), 1-1 Sebastian Steblecki (38).

Żółta kartka - Wisła Płock: Dominik Kun. Cracovia: Marcin Budziński, Damian Dąbrowski.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów 4 001.



Wisła Płock: Mateusz Kryczka - Cezary Stefańczyk, Damian Byrtek, Przemysław Szymiński, Kamil Sylwestrzak - Giorgi Merebaszwili, Maksymilian Rogalski, Piotr Wlazło, Dominik Furman, Dominik Kun (90. Patryk Stępiński) - Jose Kante (75. Mateusz Piątkowski).