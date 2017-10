Piast - Wisła Płock 2-1. Cezary Stefańczyk: Pretensje możemy mieć tylko do siebie

Koniec dobrej passy Wisły Płock w Gliwicach. W meczu przeciwko Piastowi ekipa z Mazowsza zagrała słabsze spotkanie i przegrała z drużyną prowadzoną przez Waldemara Fornalika 1-2. - Przyjechaliśmy z zamiarem zdobycia trzech punktów, a wyjeżdżamy z zerem – nie mógł odżałować po spotkaniu Cezary Stefańczyk, obrońca Wisły.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast - Wisła Płock 2-1. Cezary Stefańczyk o meczu. Wideo INTERIA.TV

Biorąc pod uwagę tabelę z pięciu ostatnich ligowych meczów, to nikt z ekipą Jerzego Brzęczka nie mógł się mierzyć. Drużyna z Płocka zdobyła 12 punktów, strzelając przy tym 11 bramek. Wygrywając z Piastem doskoczyłaby do ścisłej ligowej czołówki. Tak się jednak nie stało.



Reklama

W Gliwicach mocno zdeterminowani gospodarze wygrali po dwóch miesiącach przerwy. Wisła zdołała wyrównać w drugiej połowie po strzale głową rezerwowego Jose Kantego, ale potem zwycięskiego gola dla gliwiczan zdobył ładnym uderzeniem z dystansu Martin Bukata.



- Nie można być zadowolonym po porażce. Do Gliwic przyjechaliśmy z zamiarem zdobycia trzech punktów, a wyjeżdżamy z zerem - komentuje prawy obrońca Wisły Cezary Stefańczyk, który miał udział przy wyrównującym golu dla swojego zespołu.



Wczorajsze spotkanie sędziował arbiter Japonii Yusuke Araki. Piłkarze często z nim dyskutowali, ale jak podkreśla piłkarz Wisły, żadnych pretensji do niego nie można mieć. - Możemy mieć pretensje wyłącznie do siebie, to my przegraliśmy ten mecz, a nie arbiter z Japonii. Na pewno jest czego żałować. Przyjechaliśmy do Piasta, który jest, czy był, w kryzysie, a my na fali, a niestety przegraliśmy. Mogliśmy doskoczyć do czołówki, a tak zostajemy bez punktów - mówi smutno Stefańczyk.



Po 14 ligowych kolejkach jedenastka z Płocka zajmuje 7. miejsce w ligowej tabeli, z 20 punktami na koncie. Na zakończenie I rundy rozgrywek za tydzień Wisła zmierzy się na swoim stadionie z Jagiellonią Białystok. Piast dzięki wygranej awansował na 14. miejsce. Gliwiczanie na swoim koncie mają obecnie 13 punktów. Za tydzień grają na wyjeździe z Bruk-Bet Termalica Nieciecza.



Z Gliwic Michał Zichlarz

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Ranking Ekstraklasy - sprawdź!