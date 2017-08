Konrad Michalak wypożyczony z Legii do Wisły Płock

Konrad Michalak został wypożyczony z Legii Warszawa do Wisły Płock. 19-letni pomocnik w zespole "Nafciarzy" spędzi rok.

Zdjęcie Konrad Michalak /Szymon Starnawski /East News

Michalak trafił do Legii w 2013 roku. Na początku występował w juniorach, a potem w rezerwach. Rundę wiosenną sezonu 2016/2017 spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Sosnowiec. Na pierwszoligowych boiskach wystąpił w 15 meczach, w których strzelił dwa gole i zaliczył asystę.



Potem wrócił do Legii. W tym sezonie zagrał dwukrotnie w stołecznym zespole w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wystąpił w rewanżu z IFK Mariehamn (6-0), w którym trafił do siatki rywali, oraz na wyjeździe przeciwko FK Astana (1-3).



Michalak ma na koncie występy w reprezentacji Polski U-20.

