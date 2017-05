Jose Kante pomógł trenerowi Wisły Płock wygrać zakład

W ubiegłotygodniowym meczu z Górnikiem Łęczna napastnik Wisły Płock Jose Kante strzelił swoją dziesiątą bramkę w bieżących rozgrywkach Ekstraklasy. „Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, chcę powiększyć swoją zdobycz” - zapowiedział.

Zdjęcie Jose Kante (z lewej) w meczu z Górnikiem Łęczna /Fot. Wojciech Pacewicz /PAP

Trafieniem w meczu z Górnikiem Łęczna, Jose Kante wydatnie przyczynił się do wyjazdowej wygranej "Nafciarzy", ale zadbał również o zawartość barku trenera płocczan Marcina Kaczmarka. Szkoleniowiec beniaminka na początku rozgrywek założył się z telewizyjnym dziennikarzem Tomaszem Smokowskim o liczbę zdobytych przez Kante goli w całym sezonie.

Warunkiem wygranej Kaczmarka było strzelenie przez Kante 10 bramek, a stawką zakładu... szlachetny trunek. O zabawie hiszpański napastnik oczywiście wiedział i ucieszył się, że pomógł trenerowi w wygranej.

"Tak jak cała drużyna, wiedziałem o zakładzie trenera z Tomaszem Smokowskim i bardzo się cieszę, że trener wierzy w moje umiejętności, a ja odwdzięczyłem się, osiągając granicę 10 goli. Z przyjemnością, o ile zostanę zaproszony, skosztuję głównej wygranej" - żartobliwie całą sytuację skomentował zawodnik Wisły Płock.

Bardziej niż na osobistych dokonaniach zależy mu na wyniku drużyny.

"Pozostało nam pięć meczów do końca sezonu i musimy jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie w lidze. Po bardzo trudnym, ale zwycięskim meczu z Górnikiem Łęczna jesteśmy bliscy realizacji tego celu. Nie ma znaczenia czy kolejne gole strzelę osobiście, czy zrobią to koledzy z zespołu, ważne, byśmy wywalczyli dla Płocka Ekstraklasę na kolejny sezon. Wierzę, że następny krok na drodze do celu zrobimy już w sobotę, pokonując Cracovię. Zapewniam, że wszyscy pamiętamy, że krakowianie niedawno grali w europejskich pucharach, a dobrze wiemy, że decydującą część obecnego sezonu zaczęli bardzo dobrze".

Zdaniem najlepszego strzelca Wisły, który w sobotę chce poprawić swój dorobek bramkowy, mecz z Cracovią zapowiada się emocjonująco.

"Jestem przekonany, że spotkanie będzie atrakcyjne dla kibiców, zapraszam wszystkich naszych sympatyków na stadion i liczę na ich wsparcie" - powiedział przed sobotnim meczem Jose Kante.