Wisła - Legia 0-1. Głowacki: Myślę, że Legia była dobrze zorganizowana

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- To, że szybko straciliśmy bramkę to nie jest powód do dramatyzowania. Brakowało sytuacji, aby zmienić wynik meczu - ocenił mecz z Legią Warszawa, kapitan Wisły Kraków, Arkadiusz Głowacki.