Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków 4-1. Cywka: Na ligę będziemy gotowi

- Szkoda porażki z Zagłębiem, ale tydzień to wystarczająco dużo czasu, by się zregenerować i w Szczecinie na pewno będziemy wyglądali inaczej - zapewnia Tomasz Cywka, pomocnik Wisły Kraków.

W generalnym sprawdzianie przed ligą Wisła została rozbita w Sosnowcu przez Zagłębie 1-4. Jedną z przyczyn porażki wydawała się gra trzema obrońcami.



- Codziennie trenujemy ustawienie z trzema obrońcami, ale ciągle wymaga to dopracowania, bo na pewno nie opanowaliśmy tego do perfekcji. Jest to coś innego, ale codziennie pracujemy na tym, dużo rozmawiamy i myślę, że będzie już tylko lepiej - podkreśla Cywka.

Pomocnik Wisły wydaje się nie przywiązywać dużej wagi do porażki z pierwszoligowcem.



- Czuliśmy w nogach treningi, bo ostatnio ostro ćwiczyliśmy. Ale tak ma być - nie łapiemy świeżości na sparingi, tylko przygotowujemy się do ligi. Teraz pewnie zajmiemy się dynamiką i na inaugurację będziemy gotowi - uważa Cywka.

W Wiśle widać było także brak zgrania. Wynika to z faktu, że na boisku pojawia się wielu nowych zawodników.



- Cóż, transfery to część piłki i po każdym sezonie zawsze są zmiany. Nasi nowi zawodnicy szybko jednak przechodzą okres aklimatyzacji. Są przygotowani do ciężkiej pracy, a to wiele ułatwia - mówi Cywka.

Wisła sezon zaczyna już w piątek. W Szczecinie zmierzy się z Pogonią.

- Jeszcze nie analizowaliśmy jak gra Pogoń, pewnie zaczniemy to robić od poniedziałku. Nie mamy jednak wpływu, gdzie zaczynamy sezon. Ale może dobrze, że jedną z dalszych podróżny zaliczymy na początku i zostaną nam krótsze wyjazdy? Choć najlepiej byłoby wystartować u siebie, ale nie mamy na to wpływu - kończy Cywka.

Z Sosnowca Piotr Jawor