Wisła - Pogoń 4-0. Brożek: Współczuję zawodnikom Pogoni

- My do Szczecina jesienią też pojechaliśmy bez kilku zawodników i wysoko przegraliśmy. Współczuję zawodnikom Pogoni, ale taka jest piłka - podsumował wygrany (4-0) mecz z Pogonią Szczecin, napastnik Wisły Kraków, Paweł Brożek.

- Skorzystałem z błędu bramkarza, ale tam trzeba się też znaleźć. Napastnik musi uważać i wiedzieć, gdzie się ustawić - powiedział Paweł Brożek. Napastnik "Białej Gwiazdy" dodał że nie miał dobrego samopoczucia z powodu serii meczów bez gola.



"Broziu" zapytany o to, czemu wolał podawać do Rafała Boguskiego zamiast samemu szukać kolejnego gola, odparł, że cieszy go osobisty rekord klubowego kolegi. - Dążyłem też do tego, żeby zdobył bramkę, bo ciężko na to pracuje i zasługuje swoją postawą - dodał napastnik.

W sobotę, w wygranym 4-0 spotkaniu z Pogonią Szczecin, Brożek zdobył 138. bramkę w historii występów w Ekstraklasie.



Z Krakowa Michał Białoński