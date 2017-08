Wisła Płock - Wisła Kraków 0-1. Michał Buchalik: Czuję ulgę

26 miesięcy minęło od ostatniego ligowego występu Michała Buchalika w barwach "Białej Gwiazdy". W meczu z Wisłą Płock bramkarz pojawił się na boisku zmieniając kontuzjowanego Juliana Cuestę i w dużej mierze pomógł w odniesieniu zwycięstwa swojej drużynie. - Czuję ulgę i satysfakcję - mówił po spotkaniu golkiper krakowian.

Buchalik pojawił się na boisku w 55. minucie meczu, kiedy to Cuesta nabawił się urazu i musiał opuścić boisko. Bramkarz Wisły zaprezentował się bardzo dobrze, zwłaszcza, gdy w sytuacji sam na sam wybronił strzał Mateusza Piątkowskiego i dobitkę Giorgio Merebaszwiliego.

- Jestem po to, aby pomóc chłopakom. Ogólnie jednak cała drużyna zagrała bardzo dobry mecz w defensywie i gospodarze nie stworzyli sobie zbyt wielu okazji. My co prawda również nie oddaliśmy dzisiaj dużo strzałów, ale piłka po raz kolejny pokazała, że należy grać do końca - oceniał po meczu bramkarz "Białej Gwiazdy".

Golkiper w ostatnim ligowym meczu zagrał jeszcze w sezonie 2014/15! Na występ czekał od 7 czerwca 2015 roku, gdyż w międzyczasie zmagał się z urazem i nie był pierwszym wyborem w bramce Wisły.

- Nie mam pojęcia kiedy zagrałem po raz ostatni. Na pewno więc tym bardziej czuję ulgę i satysfakcję - mówił zaraz po zakończonym spotkaniu.

- Pewność siebie przychodzi wraz z grą, ale muszę powiedzieć, że na murawie czułem się naprawdę nieźle. Na razie nie chciałem za bardzo ryzykować i rozgrywać piłkę od tyłu, ale takie były też założenia nakreślone przez trenerów - analizował swoją grę Buchalik.

- Jestem cały czas gotowy, by wejść do bramki i na treningach stale ciężko pracuję. Teraz akurat nieszczęście kolegi zaważyło na tym, że było mi dane znowu wystąpić w lidze. Choć oczywiście Julianowi nie życzę źle, oby szybko wrócił do zdrowia - zakończył golkiper "Białej Gwiazdy".

