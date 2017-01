Wisła Kraków zimą rozegra pięć sparingów

W okresie zimowych przygotowań Wisła Kraków rozegra pięć sparingów. Zawodnicy "Białej Gwiazdy" wznowią zajęcia w poniedziałek. Prowadzić ich już będzie nowy trener - Kiko Ramirez z Hiszpanii.

Zdjęcie Arkadiusz Głowacki - kapitan Wisły Kraków /AFP

Krakowianie pierwszą grę kontrolną rozegrają 19 stycznia w Myślenicach (tam znajduje się centrum treningowe Wisły) z Rakowem Częstochowa. Kolejne trzy odbędą się na zgrupowaniu w Belek: 25 stycznia z Paksi FC (zespół z Węgier), 28 stycznia z MSK Żylina (Słowacja), 31 stycznia ze Steauą Bukareszt.

Trzy dni po powrocie z Turcji (nastąpi to 1 lutego) wiślacy zagrają w Myślenicach w Zagłębiem Sosnowiec.

Piłkarze z Krakowa będą pracować po okiem nowego trenera. Duet Kazimierz Kmiecik - Radosław Sobolewski zastąpił Hiszpan Kiko Ramirez. Kilka dni temu krakowski klub poinformował, że 46-letni szkoleniowiec podpisał umowę do końca sezonu. Ramirez ostatnio prowadził występujący w czwartej lidze hiszpańskiej CD Castellon.

Po 20 kolejkach ekstraklasy "Biała Gwiazda" z dorobkiem 25 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli. W pierwszym meczu ligowym w 2017 r. zmierzy się na własnym stadionie z Koroną Kielce (11 lutego).

Plan zimowych przygotowań Wisły Kraków:



9.01 - pierwszy trening w Myślenicach

19.01 - Sparing: Wisła Kraków - Raków Częstochowa (Myślenice, godzina do ustalenia)

22.01 - wyjazd na zgrupowanie do Belek

25.01 - Sparing: Wisła Kraków - Paksi (Belek, godz. 17.00)

28.01 - Sparing: Wisła Kraków - MŠK Żylina (Belek, godz. 11.00)

31.01 - Sparing: Wisła Kraków - Steaua Bukareszt (Belek, godz. 11.00)

01.02 - powrót ze zgrupowania w Belek

04.02 - Sparing: Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec (Myślenice, godzina do ustalenia)