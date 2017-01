Wisła Kraków zaprezentowała trenera Kiko Ramireza i jego sztab

- Kiko Ramirez całkowicie poświęca się pracy, rodzinę zostawił w Hiszpanii, więc skoncentruje się tylko na pracy w Wiśle. Jego drużyny miały dobrą obronę, a ten aspekt najbardziej chcemy poprawić, bo traciliśmy 1,7 gola na mecz, a to oznaczało, że jeśli nie chcemy przegrać, musimy strzelić co najmniej dwa gole - w ten sposób wiceprezes Wisły Manuel Junco uzasadnił powierzenie pierwszego zespołu trenerowi Kiko Ramirezowi.

Zdjęcie Od lewej: Kazimierz Kmiecik, Kiko Ramirez i Radosław Sobolewski /Jacek Bednarczyk /PAP Kiko Ramirez: Wisła Kraków to najważniejsze wyzwanie w mojej karierze

"Dzień dobry" i "Tylko Wisła!" - tyle Kiko Ramirez powiedział po polsku, ale jeden z jego asystentów Goncalo Feio zna biegle polski, więc z komunikacją w szatni nie będzie problemów, tym bardziej, że drugim trenerem "Białej Gwiazdy" pozostanie dotychczasowy pierwszy Radosław Sobolewski.

- Jestem dumny z tego, że dano mi szansę prowadzenia tego zespołu przez miesiąc. Umiem i wiem już sporo, ale jestem realistą i mam świadomość, że wielu rzeczy muszę się jeszcze nauczyć, a teraz będzie ku temu okazja - powiedział "Sobol".

- Jestem optymistą, a to bardzo ważna broń trenera. Moje zalety, to ogromna praca, szczerość i moja drużyna. Będę miał wspaniały zespół, w którym będziemy pracować wspólnie - podkreślał Kiko Ramirez.

Wisłę na żywo widział tylko raz, w najgorszym dla niej meczu z Ruchem w Chorzowie, gdzie nie stworzyła nawet zagrożenia i przegrała zasłużenie 0-1. Pozostałe mecze widział z odtworzenia.

- Ale to nie to samo, co na żywo. Wiem już, czego ta drużyna potrzebuje - podkreślał Ramirez.

Na nasze pytanie o to, czy w Wiśle pojawią się klasowi piłkarze, bo to była jej największa bolączka, gdy pojawiały się pauzy za kartki, bądź kontuzje, odpowiedział Junco.

- Naszym celem jest to, aby podnieść rywalizację o miejsce w składzie. Chcemy mieć po dwóch graczy na pozycję. Kilka pozycji chcemy obsadzić młodszymi, a inne doświadczonymi graczami - odparł Junco.

Oprócz drugiego trenera Sobolewskiego, w sztabie Ramireza pozostaną asystenci: Kazimierz Kmiecik, Gonzalo Feio, Mariusz Kondak (analityk), Artur Łaciak (trener bramkarzy), Jordi Jomar. Jomar jest fizjologiem, który pracował z Ramirezem w Hiszpanii, a ostatnio był w jednym z chińskich klubów.

Wisła zdążyła już przeprowadzić jeden transfer - chorwackiego stopera Zorana Arsenicia. Do końca czerwca jest on piłkarzem NK Osijek.

- Zoran może grać jako środkowy, czy boczny obrońca. Uważamy, że to zawodnik z potencjałem do wykorzystania na różnych pozycjach. Z Wisłą ma kontrakt, ale jeśli będzie atrakcyjna oferta na sprowadzenie go jeszcze w zimie, to postaramy się to zrobić - dodał Junco.

Pojawiają się informacje, że bliski przenosin do Chin jest Richard Guzmics.

- Nie mam nic nowego do powiedzenia w sprawie Guzmicsa. Nadal jest naszym piłkarzem - uciął wiceprezes Junco.

Adrinna Kmak, Michał Białoński

