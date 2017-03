Wisła Kraków - Wisła Płock 3-2. Semir Stilić podaniem do kolegi zdobył bramkę

​Podaniem do kolegi zdobyć bramkę kolejki? Takie czary potrafi tylko Semir Stilić. - Nie będę udawał, że strzelałem, podawałem - mówił z rozbrajającą szczerością Bośniak z Wisły Kraków po pokonaniu imienniczki z Płocka 3-2.

- Fajnie, że wygrali, tylko dlaczego ten Semirek gra tak krótko? - skomentowała blondwłosa fanka Wisły Kraków. No właśnie, dlaczego?

- Oczywiście, że powiem, iż jestem gotowy grać od pierwszych minut i przez cały mecz, ale to trener decyduje. Ja staram się wykorzystywać każdą szansę - odparł Semir.

- Każdy zawodnik daje drużynie coś innego. "Głowa" daje swoje walory, a ja swoje - tłumaczył. - Mogę pomóc w dużym stopniu tej drużynie i czuję się dobrze przygotowany.

Zdziwiło mnie to, że w pewnym momencie było nas dwunastu na boisku, bo wszedłem ja i wrócił "Boguś" (Rafał Boguski - przyp. red.). Nie chodzi o to, że potrzebowaliśmy 12 ludzi do pokonania rywala (śmiech). Zdarzają się takie błędy. Nie wiem, kto tym razem zawinił, czy czwarty sędzia, czy ktoś inny - tłumaczył.

Na pytanie o to, czym różni się obecna Wisła, w porównaniu do tej, z której odchodził, Bośniak odparł po swojemu, ze śmiechem:

- Teraz mamy sponsora - stwierdził, po czym dodał: - W każdym meczu widać krakowską piłkę, a więcej będzie można powiedzieć pod koniec sezonu.

Z Krakowa Michał Białoński

