Wisła Kraków. Valencia i Velez nie dotarli jeszcze do Polski

Dwaj Kolumbijczycy Ever Valencia i Cristian Echabarria Velez, jakich 17 lutego pozyskała Wisła, nadal nie trafili do Polski. Co się dzieje?

Zdjęcie Ever Valencia (z prawej) /AFP

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy dyrektora sportowego Wisły Manuela Juncę.

- Ever i Cristian czekają na pozwolenie na pracę. Procedura jego załatwiania wciąż trwa i jest poza nami. Dlatego cierpliwie czekamy - powiedział Interii Junco.

W jego ocenie kolumbijski duet powinien dotrzeć do klubu przed 8 marca.

Manuel Junco wyjaśnił także, dlaczego zrezygnował z miejsca w zarządzie, gdzie był wiceprezesem ds. sportowych.

- Taki był plan. W zarządzie miałem być tylko przez pierwszy okres. Teraz wykonuję tę samą pracę jako dyrektor sportowy - wyjaśnił Junco.

Z Myślenic Michał Białoński