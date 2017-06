Wisła Kraków. Szwajcarzy zainteresowani Petarem Brlekiem?

Petar Brlek będzie łakomym kąskiem na rynku transferowym. Już dochodzą informacje o zainteresowaniu nim klubu ze Szwajcarii.

Zdjęcie Petar Brlek /INTERIA.PL

Z początku Brlek nie mógł zaaklimatyzować się w Krakowie i wiosna sezonu 2015/2016 nie była dla niego zbyt udana. Chorwacki pomocnik zaliczył tylko siedem spotkań i nie zdobył żadnej bramki.

Reklama

W minionym sezonie zawodnik jednak się rozkręcił. Zagrał w 31 meczach, strzelił osiem goli i dziś może czekać na oferty z mocniejszych klubów.



O jednej z nich poinformował użytkownik Twittera o nicku Janekx89, który na ogół ma sprawdzone informacje.



Według niego szwajcarski BSC Young Boys Berno zaoferował Wiśle za Brleka milion euro plus bonusy, ale pierwsza oferta została odrzucona.



Do zamknięcia okna transferowego zostało jednak dużo czasu, a coś więcej może będzie wiadomo w poniedziałek, gdy krakowianie rozpoczną przygotowania do sezonu.