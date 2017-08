Wisła Kraków. Ramirez: Jestem dumny, że mogę wziąć udział w tym meczu

Trener Kiko Ramirez po raz pierwszy poprowadzi Wisłę Kraków w derbach z Cracovią. - Bardzo się cieszę i jestem dumny, że będę mógł w tym uczestniczyć. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wygrać - mówił przed sobotnim starciem szkoleniowiec "Białej Gwiazdy".

Kiko Ramirez przyznał, że na dzień przed derbami wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi do gry.

- Jako trener mam przyjemny ból głowy, żeby wybrać wyjściową jedenastkę i taką drogą powinniśmy iść. Jest dobrze, kiedy rywalizacja w zespole wzrasta, bo wtedy dla każdego zawodnika gra jest bardzo cenna - mówił szkoleniowiec.

Dla Kiko Ramireza będą to pierwsze derby Krakowa w roli trenera Wisły. Jak sam przyznał, to dla niego wyjątkowy dzień.

- To dla mnie trochę inna sytuacja. Derby są wyjątkowe dla wszystkich. Odkładamy na bok myśli o lidze, pucharze, takiej naszej codzienności. Bardzo się cieszę i jestem dumny, że będę mógł w tym uczestniczyć i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wygrać - zaznaczał trener.

Nie jest tajemnicą, że kibice Wisły nie darzą się sympatią i w Krakowie czasami dochodzi do różnych, nieprzyjemnych incydentów. Trener Ramirez przyznał jednak, że on do tej pory nie miał żadnych problemów z fanami "Pasów".

- Wręcz przeciwnie, miałem bardzo miłe spotkania z kibicami Cracovii, którzy podchodzili do mnie z szacunkiem. Piłka nożna to jest gra i zasady fair play są ponad wszystkim - mówił trener.

Zdjęcie Trener Wisły Kraków Kiko Ramirez / Stanisław Rozpędzik / PAP

W Krakowie od kilku dni panują duże upały. Trener Wisły został zapytano o to, jak przygotowuje się drużynę w takich warunkach.

- Już w tamtym tygodniu zmieniliśmy trochę formę treningów. Są one intensywniejsze, ale krótsze - przyznał Hiszpan.

Wisła nie jest w stanie wygrać z Cracovią już od czterech meczów. Teraz jednak jest stawiana w roli faworyta.

- Podchodzimy do tego meczu bardzo skoncentrowani. Znamy ich wady i zalety, ale wiemy, że oni też dokładnie nas przeanalizowali. To będzie bardzo ciężkie spotkanie - przyznał szkoleniowiec.

Sobotnie derby odbędą się na stadionie "Białej Gwiazdy". Początek meczu o godz. 20.30.

Z Krakowa, Adrianna Kmak