Wisła Kraków potwierdza - Petar Brlek odchodzi

"Dziękujemy, Pero" - napisała oficjalna strona Wisły, tym samym żegnając Petara Brleka, który odchodzi do Genoa CFC. Włosi za 23-letniego Chorwata mają zapłacić 2 mln euro.

Brlek poleciał do Włoch na badania medyczne, ale wszystko wskazuje, że lekarze nie mają żadnych wątpliwości, co do stanu jego zdrowia.

"Po półtora roku gry w barwach Białej Gwiazdy Petar Brlek opuści Kraków. Chorwacki pomocnik przeniesie się do włoskiej Serie A, a jego nowym klubem zostanie Genoa CFC" - napisał serwis 13-krotnych mistrzów Polski.



Brlek zagrał w 43 ligowych spotkaniach Wisły i zdobył 10 bramek.



Na Reymonta przyszedł z NK Slaven za 400 tys. euro. Jeśli nieoficjalne wiadomości potwierdzą się, to znaczy, że Wisła ubije złoty interes, bo Włosi za 23-letniego Chorwata mają przelać 2 miliony euro! To zaledwie pół miliona euro mniej niż Legia dostała od Olimpiakosu Pireus za Vadisa Odjidję-Ofoę, gwiazdora Ekstraklasy.



To będzie wielki zastrzyk finansowy dla krakowian, którzy cały czas walczą z zadłużeniem. Z drugiej strony Wisła w tym oknie transferowym traci już drugiego środkowego pomocnika, bo wcześniej do Legii Warszawa odszedł Krzysztof Mączyński.

- Muszę dostosowywać zawodników do sytuacji, która jest w naszym zespole. Llonch, Halilović, czy Basha mają zastąpić Mączyńskiego i Brleka - podkreślał Kiko Ramirez, trener Wisły (więcej TUTAJ).



Brleka do Genoi ściąga jego rodak Ivan Jurić. Chorwacki szkoleniowiec w swoim zespole chętnie widziałby także Estebana Rolona z Boca Juniors i Cristiana Ansaldiego z Interu Mediolan.



Genoa CFC poprzedni sezon zakończyła na 16. miejscu, cztery punkty nad strefą spadkową. Obecne rozgrywki zaczęła od wyjazdowego remisu z US Sassuolo Calcio (0-0).



Petar przeszedł badania medyczne, po wyjściu z nich powiedział włoskim dziennikarzom: "Cieszę się, że trafiłem do Genoi".



