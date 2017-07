Wisła Kraków - Odra Opole 2-0 w sparingu

W sobotnim sparingu Wisła Kraków pokonała w Myślenicach beniaminka I ligi - Odrę Opole 2-0, po golach Zorana Arsenicia i Zdenka Ondraszka.

Trener Wisły Kiko Ramirez poeksperymentował w obronie, ustawiając zespół w taktyce 5-4-1, która w ofensywie, w związku z podłączaniem się do ataków bocznych obrońców Tomasza Cywki i Macieja Sadloka, przeradzała się w 3-6-1.



Sparing zza linii bocznej oglądał nowy piłkarz Wisły - Kamil Wojtkowski.



Wisła wyszła na prowadzenie w 14. min, gdy po podaniu z rzutu wolnego Krzysztofa Mączyńskiego głową piłkę zgrał Ivan Gonzalez, a Zoran Arsenić z metra wpakował piłkę do pustej bramki.

W 74. min, po zagraniu Zdenka Ondraszka, Martin Kosztial schował twarz w rękach, po tym jak trafił w poprzeczkę.

W 82. min kontrę Odry przerwał Kosztial, oddał do Patryka Małeckiego, ten zagrał do Semira Stilicia , który dośrodkował na pierwszy słupek, a Ondraszek tylko dołożył nogę do piłki i skierował ją w krótki róg. Wisła prowadziła 2-0.



Na 3-0 mógł podwyższyć, pięknym strzałem z dystansu, Martin Kosztial, lecz Bartosz Kowalczyk zdołał przenieść piłkę na rzut rożny.



W Odrze wystąpił skrzydłowy Lecha II Poznań Maciej Stypała i pomocnik rezerw Legii - Eryk Więdłocha.



Najwięcej zagrożenia spośród opolan stwarzał znany z gry w Ekstraklasie (Górnik Zabrze, Podbeskidzie) Marcin Wodecki.



Wisła Kraków - Odra Opole 2-0 (1-0)



Bramki: 1-0 Zoran Arsenić (14. z podania Gonzaleza), 2-0 Zdenek Ondraszek (82. z podania Stilicia).



Wisła Kraków: Julian Cuesta - (61. Buchalik) - Cywka (61. Bartosz), Gonzalez, Głowacki, Arsenić (61. Kosztial), Sadlok - Boguski (46. Stilić), Mączyński (46. Halilović), Llonch (46. Małecki), Carlos Lopez (46. Brlek) - Brożek (46. Ondraszek).



Trener: Kiko Ramirez.



Odra Opole: Tobiasz Weinzettel (46. Bartosz Kowalczyk) - Wacław Cwerna, Mateusz Bodzioch, Łukasz Winiarczyk - Maciej Spychała, Tomasz Lepa, Mateusz Peroński, Mateusz Niziołek, Marcin Wodecki - Eryk Więdłocha oraz Marek Gancarczyk, Gabriel Nowak, Mateusz Wrzesień, Szymon Skrzypczak.

Trener: Mirosław Smyła.

MiBi