Wisła Kraków. Niemiecka firma zostanie nowym właścicielem

Wisła Kraków będzie miała nowego właściciela. Niemiecka firma Stechert Gruppe złożyła ofertę kupna, której Towarzystwo Sportowe nie może odrzucić.

Według informacji "Przeglądu Sportowego" Stechert Gruppe złożyło ofertę tuż przed piątkowym meczem Wisły z Bruk-Betem Termalica Nieciecza (1-0).

Poprzednia umowa pomiędzy byłym właścicielem Bogusławem Cupiałem a Towarzystwem Sportowym zawierała zapis, który zobowiązywał TS do sprzedaży klubu, jeśli do 23 lipca wpłynie oferta opiewająca na co najmniej 40 milionów złotych i jeden grosz.



Oferta Stechert Gruppe wynosi 40 000 001 złotych, przez co obecny właściciel jest zmuszony oddać klub. W klubie przeprowadzony zostanie audyt, a potem TS odda wszystkie udziały niemieckiemu przedsiębiorcy. Jak informuje "Przegląd Sportowy" na razie nie wiadomo, jaki wpływa na działanie klubu będzie miała ta zmiana.

Nowy właściciel Wisłę przejmie najpóźniej pod koniec września.



Stechert Gruppe to niemieckie konsorcjum meblarskie założone w 1954 roku. Specjalizuje się w produkcji krzesełek montowanych na trybunach.

