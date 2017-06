Wisła Kraków. Michał Buchalik zakończy poszukiwania bramkarza

- Jeśli porozumiemy się z Michałem Buchalikiem odnośnie jego dalszej gry w Wiśle, nie będziemy szukać kolejnych bramkarzy - powiedział nam dyrektor sportowy klubu Manuel Junco. Buchalik początkowo znalazł się na liście zawodników, których "Biała Gwiazda" odprawia, ale teraz wszystko się odwróciło.

Co do umiejętności Michała Buchalika nikt nie miał wątpliwości, jednak zawodnik miał kłopoty z dojściem do wysokiej dyspozycji po kontuzji.

Wisła miała zamiar odprawić Buchalika, ostatecznie strony zbliżyły się i Buchalik wrócił do treningów z krakowianami, a w środę bronił także w II połowie sparingu z Rakowem Częstochowa.



- Jako trener, patrząc na poziom sportowy Michała, chciałbym żeby został. Inne sprawy nie należą do mnie - powiedział trener Kiko Ramirez.

Jeśli strony osiągną porozumienie co do długości kontraktu i jego wysokości, Buchalik zostanie bramkarzem Wisły i będzie rywalizował o miejsce w składzie z Julianem Cuestą.



