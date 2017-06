Wisła Kraków. Matija Szpiczić i Ever Valencia żegnają się z klubem

Wisła Kraków zdecydowała o skróceniu wypożyczenia Evera Valencii. Z kolei kontrakt z Matiją Szpicziciem nie zostanie przedłużony.

Zdjęcie Matija Szpiczić /Michał Klag /East News

Obaj zawodnicy trafili do "Białej Gwiazdy" w zimowym okienku transferowym, ale żaden z nich nie zawojował klubu z Reymonta.

Valencia zagrał jedynie w dwóch spotkaniach, w których łącznie uzbierał 43 minuty. Choć jego wypożyczenie obowiązywało do końca rundy jesiennej przyszłego sezonu, to zarząd Wisły zdecydował, że zostanie ono skrócone. Niebawem zawodnik wróci do swojego macierzystego klubu - Indepediente Medellin.

Szpiczić zaś dołączył do klubu z wolnego transferu i rozegrał sześć spotkań na pozycji lewego obrońcy. Pięć z nich Wisła przegrała.



"Biała Gwiazda" zakończyła miniony sezon na szóstej pozycji.

WG