Wisła Kraków. Marzena Sarapata: Nie rozważamy sprzedaży klubu

- Nie rozważamy sprzedaży klubu. Mówiąc kolokwialnie, nie ma komu - podkreślała prezes Wisły Marzena Sarapata, odnosząc się do doniesień, że niemiecka firma Stechert Group, chce przejąć klub.

Zdjęcie Zarząd Wisły Kraków na wtorkowym spotkaniu z mediami. Prezes Marzena Sarapata (trzecia od lewej) /INTERIA.PL

Prezes Wisły potwierdziła, że do klubu wpłynął dokument dotyczący chęci zakupu "Białej Gwiazdy". Podkreślała jednak, że wzbudził on znaczące wątpliwości zarządu, a kontakt z potencjalnym kontrahentem do tej pory był niemożliwy.

- Ten dokument nie stanowi oferty. Ponadto brakuje w nim wykazania umocowania pełnomocnictwa dla osoby, która jest na nim podpisana - mówiła prezes Sarapata.

- Do teraz nikt ze strony potencjalnego inwestora nie skontaktował się z Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków. Podpisany na dokumencie pan nie odbiera telefonów - tłumaczyła Sarapata.

Zainteresowana pozyskaniem Wisły ma być niemiecka firma Stephert Group. Jak poinformowała prezes Marzena Sarapata, jest ona dokładnie prześwietlana przez "Białą Gwiazdę" i co już się udało ustalić to fakt, że nie jest wpisana w niemieckim KRS.

- Robimy wszystko, żeby ustalić kto i dlaczego wystosował takie pismo. Jak tylko pojawią się jakieś informacje na ten temat, będziemy o nich informować - podkreślała Sarapata.



Prezes Wisły odniosła się także do wydanego w poniedziałek oświadczenia Tele-Foniki.

- Nie byliśmy jeszcze w stanie skontaktować się ze sobą w tej sprawie. Oświadczenie Tele-Foniki było wydane późnym wieczorem, a my rano wciąż próbowaliśmy coś ustalić w temacie dokumentu, który do nas wpłynął - tłumaczyła Sarapata.

Na koniec prezes Wisły wyraziła podziękowania dla sponsorów klubu, którzy wyrazili chęć wsparcia klubu w zaistniałej sytuacji. Było widać, że prezes Sarapata mocno przeżywa ostatnie wydarzenia. W kilku momentach trochę łamał jej się głos.



Z Krakowa, Adrianna Kmak