Wisła Kraków. Martin Kosztial podpisał kontrakt z klubem

Słowacki pomocnik Martin Kosztial został piłkarzem Wisły - poinformował krakowski klub.

Zdjęcie Martin Kosztial /Jakub Gruca /Newspix

Utalentowany, 21-letni piłkarz związał się z Wisłą dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o rok.

Reklama

Kosztial ostatnio występował w Spartaku Trnava.

Słowacki zawodnik trenuje z Wisłą od 27 czerwca. Z dobrej strony pokazał się z sparingach "Białej Gwiazdy" z Rakowem Częstochowa, Odrą Opole i Puszczą Niepołomice.

Trener Kiko Ramirez wystawiał go w roli bocznego pomocnika, ale może on grać także jako środkowy pomocnik.

Słowak w marcu ubiegłego roku zadebiutował w rodzimej lidze. W barwach Spartaka zagrał w 11 meczach, wystąpił też w spotkaniu Ligi Europejskiej.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu być. Mam nadzieję, że pomogę drużynie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi zostać zawodnikiem Wisły Kraków. W zespole odnalazłem się znakomicie. Nie mogę się doczekać oficjalnego debiutu w barwach Wisły. To bardzo miłe, że moja gra przypadła do gustu wiślackim fanom. To dla mnie powód do radości i dodatkowa motywacja - powiedział Kosztial, cytowany na stronie klubu.

WS