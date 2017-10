Wisła Kraków – Legia Warszawa 0-1. Maciej Sadlok: To już się nie może powtórzyć

- Walczyliśmy, staraliśmy się i na pewno nie można nam odmówić zaangażowania oraz chęci. Szkoda, że tak to się skończyło – kręcił głową Maciej Sadlok, obrońca Wisły Kraków.

Sadlok na gorąco próbował analizować przyczyny porażki.

- Może w rozegraniu zabrakło nam trochę dojrzałości? Bo umówmy się, że Legia mimo swojego kryzysu ma klasowych zawodników, więc żeby wygrać taki mecz, to musimy dać coś ponad stan - podkreślał Sadlok.

Nie dość, że Wisła nie mogła strzelić bramki, to jeszcze gola straciła w dziwnych okolicznościach. Krakowianie mieli rzut rożny, po którym poszła błyskawiczna kontra, którą wykończył Jarosław Niezgoda.

- Będziemy analizowali tę sytuację, by to się już więcej nie przytrafiło. Musimy wyciągnąć wnioski kto i za co był odpowiedzialny - zaznacza Sadlok.

- Legia wiedziała, że to nie będzie łatwy mecz... Spotkanie ułożyło się dla nich bardzo dobrze, bo strzelili bramkę i mieli większą kontrolę. Walczyliśmy, staraliśmy się i na pewno nie można nam odmówić zaangażowani oraz chęci. Szkoda, że tak to się skończyło - rozkłada ręce obrońca Wisły.

Piotr Jawor

