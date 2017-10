Wisła Kraków – Legia Warszawa 0-1. Kiko Ramirez: Jedyne co mnie martwi to system VAR

Po hicie Ekstraklasy Kiko Ramirez, trener Wisły Kraków nie narzekał na wynik czy swoich zawodników, ale na… system VAR. – To nie jest futbol jaki znam – podkreśla szkoleniowiec.

Zdjęcie Trener Wisły Kraków Kiko Ramirez /fot. Jacek Bednarczyk /PAP

- To był bardzo intensywny mecz i stratą gola zostaliśmy ukarani. Do remisu zabrakło nam szczęścia - analizował na gorąco Ramirez.

Szkoleniowiec na początku tylko zasygnalizował, że jest zniesmaczony systemem VAR. Na konferencji prasowej został jednak poproszony o rozwinięcie swojej myśli.

- Widziałem wiele meczów, w tym także te z naszym udziałem, i to nie jest futbol, jaki znam. Kiedyś jak zawodnik strzelał gola, to było to coś spontanicznego, a ten system sprawia, że spontaniczność znika. To nie jest futbol jaki znam i dlatego jestem tym zniesmaczony - tłumaczył Ramirez.

Szkoleniowiec może być niepocieszony, bo tym razem VAR nie spisał się po myśli wiślaków. W drugiej części arbiter podyktował rzut karny za faul Michała Kucharczyka na Rafale Boguskim, ale po analizie wideo sędzia Bartosz Frankowski odwołał swoją decyzję.

Dzięki wygranej Legia wyprzedziła Wisłę w tabeli, a w następnej kolejce krakowian czeka wyjazdowa potyczka z Lechem Poznań. Nie wiadomo, czy w tym spotkaniu zagra Paweł Brożek, który w meczu z Legią zszedł z murawy z kontuzją.

- Poczekajmy na dodatkowe badania, ale widać, że jest jakiś mocniejszy uraz - zaznacza Ramirez, który być może będzie mógł skorzystać za to z Patryka Małeckiego.

- Robi postępy, ale o to kiedy wróci, trzeba już pytać lekarza. Z tego jednak co widzę, to już niedługo powinien do nas dołączyć - mówi Ramirez.

Piotr Jawor

