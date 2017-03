Wisła Kraków - Lech Poznań 0-0. Stilić: Nie jestem sobą rozczarowany

W meczu Wisły Kraków z Lechem Poznań (0-0) Semir Stilić po raz pierwszy od momentu transferu zagrał w pierwszym składzie. - Nie jestem sobą rozczarowany - powiedział po spotkaniu piłkarz.

Zdjęcie Semir Stilić /East News

Stilić otwarcie przyznał jednak, że zdaje sobie sprawę, iż nie jest na poziomie, do którego wcześniej przyzwyczaił. Przed odejściem do Apoelu Nikozja pomocnik był jednym z ważniejszych punktów w ekipie "Białej Gwiazdy". Zagraniczny kierunek jednak nie wypalił i Semir w styczniu tego roku wrócił z powrotem do Krakowa.

- Nie jestem na takim poziomie, na jakim bym chciał, ale powoli wracam do formy - przyznał piłkarz.

- Jako drużyna zagraliśmy dobrze. Myślę, że byliśmy bliżej wygrania, ale się nie udało. W pierwszej połowie nie wykorzystaliśmy sytuacji, które mieliśmy, ale zachowaliśmy koncentrację do końca meczu. Trzeba szanować ten punkt - oceniał starcie z Lechem Stilić.

Wisła realnie walczy o grę w pierwszej ósemce. Po meczu z Lechem wiślacy zajmują szóste miejsce.

- Wiemy, jak polska liga jest czasami nieprzewidywalna. Teraż każdy punkt jest dla nas ważny, żeby zapewnić sobie ósemkę - mówił Stilić.

- Dzisiaj zagrałem od początku i nie jestem sobą rozczarowany. Myślę, że zagrałem parę dobrych momentów. W meczu było bardzo dużo walki. Jestem zadowolony z tego, jak wyglądała drużyna, bo graliśmy z naprawdę dobrym rywalem - oceniał pomocnik.

W następnej kolejce Wisła zmierzy się na wyjeździe z Termalicą Bruk-Betem Nieciecza.

Z Krakowa Adrianna Kmak