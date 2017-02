Wisła Kraków - Korona Kielce 2-0 w meczu 21. kolejki Ekstraklasy

Hiszpańska Wisła pod wodzą Kiko Ramireza miała uszczelnić obronę i zrobiła to od razu, jak na zawołanie. W debiucie hiszpańskiego szkoleniowca, nie bez trudu, pokonała 2-0 Koronę Kielce i wskoczyła na siódme miejsce w Ekstraklasie. Bohaterem meczu, jak zwykle, został Patryk Małecki.

Zdjęcie Patryk Małecki (z prawej) był najlepszym piłkarzem meczu Wisła - Korona /Stanisław Rozpędzik /PAP

Gol-marzenie "Małego"

Patryk Małecki strzelił najładniejszą bramkę w życiu i Wisła miała prowadzenie już w 12. min. "Mały" przejął wybitą po rzucie wolnym piłkę i choć stał tyłem do bramki, to z 30 m, z półobrotem, z lewej nogi kopnął tak, że trafił pod poprzeczkę dalszego rogu! W ten oto sposób prawonożny Patryk, lewą nogą zdobył gola, który przyćmił wcześniejsze 33, jakie zdobył w Ekstraklasie.

Krakowianie mieli jeszcze jedną niezłą okazję przed przerwą, ale Zdenek Ondraszek przestrzelił z 10 m. Poza tymi dwoma szansami, dla "Białej Gwiazdy" wynik był lepszy niż gra. W środku pola częściej panowali kielczanie i to oni stworzyli więcej czystych sytuacji.

Wisła sprowadziła zimą aż siedmiu piłkarzy, jednak tylko jeden z nich znalazł miejsce w wyjściowej "jedenastce" - stoper Ivan Gonzalez. Sprowadzenie go i wstawienie było strzałem w "dziesiątkę". To Gonzalez był wybawicielem krakowian w 21. min, gdy po bilardowym rozegraniu i podaniu Nabila Aankoura Iljan Micanski kopał do pustej bramki. Jak spod ziemi wyrósł Gonzalez, który rzucił się, by czubkiem buta sięgnąć piłki, tak nabić Bułgara i zapobiec utracie bramki.

Osiemnaście minut później Korona wypracowała sobie dwie stuprocentowe szanse w odstępie kilkudziesięciu sekund. Najpierw strzał Kena Kallaste z 14 m obronił Łukasz Załuska, wybijając na rzut rożny. Po dośrodkowaniu z kornera akcję zamykał Micanski, po którego strzale piłka najpierw odbiła się od łokcia Macieja Sadloka, a później na linii bramkowej zatrzymał ją Krzysztof Mączyński.

W 69. min w barwach Wisły zadebiutował hiszpański defensywny pomocnik Pol Llonch, który zastąpił napastnika Mateusza Zacharę. I był to jasny sygnał, że zmianą tą Kiko Ramirez chce przerwać harce Korony, która w drugiej połowie dzieliła i rządziła na boisku. Brakowało jej tylko celnych strzałów.

Nie można krakowianom odmówić waleczności i ambicji - sporo się nabiegali, także w kontratakach.

Karny "na raty"

W 78. min sędzia podyktował rzut karny, po tym jak Elhadji Diaw położył rękę na zwalniającym w polu karnym Rafale Boguskim i sędzia Tomasz Kwiatkowski podyktował rzut karny. Trener gości Maciej Bartoszek złapał się tylko za głowę.

Strzał Brożka z 11 m obronił Pesković, ale przy dobitce "Brozia" był już bez szans. Mógł tylko z wyrzutem spojrzeć na kolegów, którzy nie wierzyli w niego i nie ruszyli do wybicia piłki, by uprzedzić wiślaka.

W ten sposób z meczu, w którym goście mieli przewagę optyczną, zrobiło się spokojne 2-0 dla "Białej Gwiazdy". Na dodatek Brożek rozkręcał się i w 84. min powinien podwyższyć na 3-0, jednak po tym, jak ładnie złamał do środka, gubiąc rywali, kopnął w sam środek bramki, umożliwiając Peskoviciowi skuteczną interwencję.

Na ostatnie pięć minut Ramirez wpuścił Semira Stilicia. Bośniak został owacyjnie przywitany. Każdy na Reymonta ma nadzieję, że wraz z nim wrócą czar i finezja do drugiej linii. Bośniak nie grał w piłkę od 10 miesięcy, długo był bez klubu, więc można stwierdzić, iż właśnie wznawia karierę. Na kilka sekund przed końcem meczu Semir zmarnował stuprocentową okazję - z 10 m strzelił tuż obok bramki, ale i tak nikt mu nie miał tego za złe.

Po bramce na 2-0 z Korony zeszło powietrze, opadły w niej emocje i nadzieje na wywalczenie choćby punktu. Na pocieszenie ekipa Bartoszka mogła sobie powiedzieć: "Gra lepsza niż wynik".

W doliczonym czasie o honorowe trafienie dla kielczan mógł się pokusić Bartosz Rymaniak, jednak zabrakło mu spokoju i umiejętności pod bramką - kopnął za wysoko.

Opinie na gorąco

Maciej Bartoszek, trener Korony:

- Przed bramką na 1-0 piłkarz Wisły był na spalonym, wyszedł z tej sytuacji rzut wolny. Byliśmy przy nim dobrze ustawieni. Nic nie zapowiadało tego, żeby Małecki mógł oddać strzał, Byliśmy dobrze ustawieni, Daniel Abalo zrobił ruch w środku boiska i miał za daleko, żeby doskoczyć do Małeckiego, któremu wyszedł strzał z obrotu. Z całym szacunkiem dla zawodnika, nie wiem, czy tak chciał uderzyć.

- Przegrywając 0-1 w drugiej połowie musieliśmy się odkryć, grać odważniej i nadzialiśmy się na kontrę, po której został podyktowany rzut karny. Nie wiem czy słusznie czy nie. Powinniśmy mieć pretensje także do siebie, bo nie wykorzystaliśmy sytuacji. Co sądzę o przepychance Palanki z Możdżeniem? Wyjaśnimy to, ale nie teraz po meczu. Miguel słynie z gorącego temperamentu, później przeprosił.

21. kolejka Ekstraklasy:

Wisła Kraków - Korona Kielce 2-0 (1-0)

Bramki:

1-0 Małecki (12.)

2-0 Brożek (79. dobitka z karnego).

Widzów: 10501

Z Krakowa Michał Białoński

