Wisła Kraków. Konflikt Mączyńskiego z kibicami

Jest już niemal pewne - Krzysztof Mączyński opuści Wisłę. Pożegnanie miłe jednak nie będzie.

Wtorek znów rozgrzał do czerwoności konto twitterowe Mączyńskiego.

Później nie pojechał z Wisłą na sparing z Puszczą Niepołomice i stało się jasne, że jedną nogą jest już poza Krakowem.



Mączyńskie nawiązał do 2011 r., gdy musiał pożegnać się z Wisłą, bo w drużynie nie było dla niego miejsca i z tego powodu odszedł do ŁKS-u.



Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu Mączyński oficjalnie zostanie przedstawiony jako zawodnik Legii Warszawa.