Wisła Kraków. Klub złoży protest od żółtej kartki Ivana Gonzaleza

Wisła Kraków SA poinformowała, że odwoła się się od kontrowersyjnej żółtej kartki, którą w meczu z Legią Warszawa został ukarany Ivan Gonzalez. Krakowski klub poinformował o tym w swoim oficjalnym serwisie internetowym.

Zdjęcie Ivan Gonzalez i Miroslav Radović /Andrzej Iwańczuk / Legia - Wisła. Radović: Gonzalez powinien dostać czerwoną kartkę

W niedzielnym meczu 25. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawą a Wisłą Kraków doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Wychodzący na czystą pozycję Miroslav Radović przewrócił się tuż przed polem karnym, a sędzia Paweł Gil ukarał Ivana Gonzaleza żółtym kartonikiem.

Powtórki telewizyjne wykazały jednak, że kapitan "Wojskowych" symulował, do czego nie przyznał się w przerwie spotkania.

- Byłem faulowany. Gonzalezowi należała się czerwona kartka - przekonywał na antenie Canal Plus.

W opinii wielu obserwatorów Radović ewidentnie oszukał arbitra i to jemu należała się kara za wymuszenie rzutu wolnego. Podobnie uważają działacze krakowskiego klubu, który złożą protest do Komisji Ligi. Klub ma nadzieję, że dojdzie do anulowania żółtej kartki.

