Wisła Kraków. Klub odrzucił ofertę Legii za Mączyńskiego

Wisła Kraków nie zgodziła się na transfer Krzysztofa Mączyńskiego do Legii Warszawa - podaje "Przegląd Sportowy".

O tym transferze jest głośno od dłuższego czasu. Mączyński dobrą grą w reprezentacji Polski przyciąga uwagę mocnych klubów, a Legia poszukuje dobrego pomocnika.

Sam Mączyński dementował, by wybierał się do Legii, ale teraz temat wraca na łamach "PS".



Według gazety Legia zaoferowała za Mączyńskiego 300 tys. euro, ale Wisła odrzuciła ofertę, bo za swojego pomocnika chce dostać co najmniej pół miliona.



To jednak nie oznacza, że sprawa odejścia Mączyńskiego jest zamknięta, bo na dniach ofertę ma bowiem wysłać Jagiellonia Białystok.



Dla Wisły to okno transferowe jest ostatnim, w którym może zarobić na 30-letnim Mączyńskim większe pieniądze. Zawodnikowi został bowiem jeszcze rok kontaktu, a to oznacza, że zimą będzie mógł związać się z innym klubem i przejść do niego latem



