Wisła Kraków. Kiko Ramirez: Przywróciliśmy Stilicia do pełnej formy

Wisła Kraków w Poniedziałek Wielkanocny zmierzy się u siebie z Zagłębiem Lubin (godz. 18.). Na przedmeczowej konferencji trener wiślaków – Kiko Ramirez przyznał, że do pełnej formy fizycznej udało się już przywrócić Semira Stilicia.

- Wielokrotnie dziennikarze pytali mnie o Semira Stilica, kiedy wróci do pełnej dyspozycji. Dziś to pytanie nie padło, ale powiem o nim sam. To jest ważna wiadomość. Udało nam się go przywrócić w stu procentach do formy fizycznej, jak i mentalnej. Jest gotowy, aby nam pomagać - powiedział Kiko Ramirez.

Za kartki, w meczu z Zagłębiem nie wystąpi Petar Brlek, który w ostatnich spotkaniach był wyróżniającym się zawodnikiem w barwach "Białej Gwiazdy".

- Dużo sił zostawiał ostatnio na murawie. Ten odpoczynek tak naprawdę mu się przyda - mówił Ramirez.



Wisła zajmuje piąte miejsce w tabeli. Wciąż jednak nie ma zapewnionej gry w pierwszej "ósemce". Zagłębie jest ósme i ma za sobą serię trzech porażek z rzędu.

Pod wodzą Kiko Ramireza, który przejął drużynę na początku tego roku, wiślacy przegrali tylko dwa mecze.

- Działamy krok po kroku. Najpierw trzeba osiągnąć pierwszą ósemkę. Jak to się uda, kolejnym celem będzie najlepsza "czwórka" - mówił Kiko Ramirez.

Początek meczu Wisła Kraków - Zagłębie Lubin w poniedziałek o godz. 18.

