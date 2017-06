Wisła Kraków. Kiko Ramirez: Potrzebujemy wzmocnień

Kiko Ramirez po przegranym 1-2 sparingu z Rakowem Częstochowa przyznał, że drużyna wciąż liczy na wzmocnienia. – Jestem zadowolony ze swoich piłkarzy, ale potrzebujemy transferów – mówił trener „Białej Gwiazdy”.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kiko Ramirez po sparingu z Rakowem Częstochowa (1-2) - wideo INTERIA.TV

Wisła Kraków w letnim okienku transferowym zakontraktowała na razie czterech piłkarzy. Drużynę wzmocnili bramkarz Julian Cuesta, obrońca Zoran Arsenić, napastnik Carlitos oraz pomocnik Tibor Halilović.

Reklama

- Dążymy do osiągnięcia równowagi między obroną a atakiem. Musimy mieć rywalizację w zespole - mówił Ramirez.

Trener odniósł się także do formy Zorana Arsenicia, który przez pół roku nie grał w piłkę. Zawodnik w meczu z Rakowem spędził na boisku pełne 90 minut.

- W jego przypadku to są miesiące bez gry, więc na pewno jej potrzebuje - przyznał szkoleniowiec.

Trener odniósł się także do sytuacji Michała Buchalika, który wciąż negocjuje warunki nowej umowy z zespołem.

- Jako trener, patrząc na jego poziom sportowy, chciałbym żeby został - przyznał.

We wtorek Kiko Ramirez oglądał również mecz kadry Hiszpanii U21 na młodzieżowych mistrzostwach Europy, która w półfinale pokonała Włochów 3-1.

- Grają dobry futbol. Ta drużyna ma wielkie talenty i myślę, że stać ich na zwycięstwo w finale. Nie chodzi tu tylko o to, że gra tam Hiszpania, ale można zobaczyć dobry futbol, a my staramy się też do niego dążyć - mówił szkoleniowiec Wisły.