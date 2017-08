- To zdarzenie miało miejsce dziesięć kilometrów od mojego miasta. Niedaleko mojego domu. To była długa i trudna noc - mówił hiszpański trener Wisły Kraków Kiko Ramirez na konferencji prasowej przed meczem z Zagłębiem Lubin. Odniósł się w ten sposób do wczorajszych zamachów w Hiszpanii.

Spotkanie Zagłębie - Wisła rozpocznie się w poniedziałek o 18. Krakowianie mają kilka problemów kadrowych.

- Jeszcze niczego nie możemy powiedzieć, ponieważ do meczu pozostało dużo czasu. Na pewno nie zobaczymy Zdenka Ondraszka i prawdopodobnie Juliana Cuesty. Fran Velez skarży się na problemy mięśniowe, ale jutro rozpocznie treningi - poinformował Ramirez, cytowany na stronie klubu.



W jakim ustawieniu wiślacy rozpoczną starcie z "Miedziowymi"? - Prawdopodobnie wprowadzimy jakiś zmiany. Najważniejsze są rezultaty, jakie osiągamy. Tak naprawdę nie mamy preferencji. Atakujemy i bronimy całą drużyną. W poniedziałek interesuje mnie tylko zwycięstwo - podkreślił szkoleniowiec.



Do gry nie są jeszcze gotowi sprowadzeni niedawno piłkarze. - Zarówno Vullnet Basha, jak i Ze Manuel nie są jeszcze w pełni przygotowani fizycznie. Wkrótce osiągną formę, jak pozostali gracze - zapewnił Ramirez.

Trener Wisły pytany był o wczorajszy zamach w Hiszpanii, gdy rozpędzona furgonetka wjechała w tłum ludzi.

- To zdarzenie miało miejsce dziesięć kilometrów od mojego miasta. To była długa i trudna noc - powiedział trener Wisły, odnosząc się do zamachu w Cambrilis. Pierwszy zamach miał miejsce w Barcelonie, a trener pochodzi z Tarragony.

- Wszyscy jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym co się stało, zwłaszcza że wielu członków mojej rodziny oraz znajomych pracuje w policji. Hiszpania od dłuższego czasu jest w stanie podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o zamachy terrorystyczne, ale nikt nigdy nie spodziewa się, że może to nastąpić tak blisko, twojego domu, twojego miasta. Ludzie okazują sobie solidarność i wsparcie, pomagają potrzebującym. To jest jakiś pozytywny aspekt, ale tego co się wydarzyło nie można w żaden sposób akceptować - dodał Hiszpan.

