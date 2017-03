Wisła Kraków. Kiko Ramirez: Na tym polega piękno futbolu

Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 3-2 w meczu 32. kolejki Lotto Ekstraklasy. Gospodarze decydujące gole strzelił w ciągu 120 sekund! Nic dziwnego, że po spotkaniu trener krakowian był zachwycony, a płocczan nie miał najlepszego humoru.

Zdjęcie Kiko Ramirez /Jacek Bednarczyk /PAP Wisła Kraków - Wisła Płock 3-2 w meczu 26. kolejki Ekstraklasy

- Mecz ten pokazał na czym polega piękno futbolu. To zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne. Jestem z niego bardzo zadowolony - nie ukrywał radości Ramirez.

- Spotkanie było twarde, było dużo walki, stąd żółte kartki. Szczęśliwie zawodnicy, którzy pojawili się na murawie odmienili mecz. Nieraz mówiłem, że mam wielką szatnię pod względem potencjału. To się potwierdziło - dodał hiszpański szkoleniowiec Wisły.

W dużo gorszym nastroju był po tym spotkaniu Marcin Kaczmarek, trener drużyny z Płocka.



- Jesteśmy rozczarowani, bo zrobiliśmy bardzo wiele, aby zdobyć punkty w Krakowie. Zabrakło niewiele. Przegraliśmy na własne życzenie po prostych, indywidualnych błędach przy wyprowadzeniu piłki. Na tym poziomie nie powinny one się zdarzać. Za takie błędy się płaci, rywal wykorzystał to w stu procentach. Był to szalenie ważny mecz w kontekście układu tabeli. Jednak mamy jeszcze cztery spotkania i wszystko się może zdarzyć - nie traci optymizmu Kaczmarek.